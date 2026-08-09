Sparta Rotterdam, pazar günü Eredivisie’deki açılış maçında şehirdeki rakibi Feyenoord’a 0-1 mağlup oldu. Het Kasteel’de uzatma anlarının son bölümünde Milan Zonneveld’in beraberlik golü, yaptığı faul nedeniyle iptal edildi. Sparta’nın golcüsü buna hiçbir anlam veremiyor ve memnuniyetsizliğini ESPN kameralarına dile getiriyor.

Feyenoord kaptanı Luciano Valente, 35. dakikada skoru açtı ve bu gol sonunda maçın tek golü olarak kaldı. Zonneveld, son bölümde iki golünün iptal edildiğini gördü: ilki ofsayt nedeniyle, ikincisi ise Jeremiah St. Juste’nin sırtına yaptığı itme yüzünden.

“İlk 11’de başlamıyorsanız, oyuna sonradan giren biri olarak elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız” diyerek söze başlayan Zonneveld, forvette tercihin Nökkvi Thórisson’dan yana kullanıldığını gördü. “Ben de bugün bunu yaptım, sadece gollerimin sayılmaması üzücü. Bugün daha iyi olabilecek tek şey buydu.”

Ofsayt ofsayttır, ancak hakem Sander van der Eijk’in ikinci golünü doğrudan iptal etme kararı Zonneveld’den daha az anlayış görüyor. “Bence bu karşılıklı bir şey. Maç boyunca sürekli oluyor. Bu muydu yani?” diyor, yaptığı itişi görünce. “Bence bu oldukça zayıf bir karar.”

“Bu maç boyunca sürekli oluyor. İlk pozisyonumda da aynısı oldu ve bana okşadığını söyledi. Bence bu tuhaf” diyen Zonneveld, Van der Eijk ile düzgün bir konuşma yapma fırsatı bulamadı. “Yanına gittim ve o da hemen bir şey söylersem sarı kart göreceğimi söyledi.”

“Kararını zaten önceden vermişti, bu yüzden bunun pek anlamı olacağını sanmıyorum” diyen Kuzey Hollandalı futbolcu, Sparta’nın fırsatçı oyununun Feyenoord’a zarar verebileceğini gördü. “Bence bu kesinlikle yardımcı oldu. Oldukça büyük pozisyonlar bulduk ve son bölüme bakarsak belki de daha fazlasını hak ettik.”

Zonneveld, maça yedek kulübesinde başlamış olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. “Ben sadece oynamak istiyorum ve bunu herkes biliyor, bu açıdan benim için zor. Mümkün olduğunca çok oynamak ve elimden geleni yapmak, orada olmam gerektiğini göstermek istiyorum. Sonrası zaten kendiliğinden gelir ve hocanın artık beni görmezden gelemeyeceğini göstermem gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı 22 yaşındaki golcü.