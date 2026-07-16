Feyenoord yeni bir sol bek arıyor, ama kadrosunda zaten böyle bir oyuncu yok mu?

Söylentilere inanacak olursak, Feyenoord yeni bir sol bek arayışında. Giovanni van Bronckhorst, en sevdiği pozisyon için takviye yapılmasını umuyor. Ancak Voetbalzone, Rotterdam ekibinin gizlice çok yetenekli bir seçeneğe zaten sahip olduğunu düşünüyor.

Oluşan durum şu: Jordan Bos, Dünya Kupası sırasında dizinden sakatlandı ve geçen Cumartesi günü ameliyat oldu. Feyenoord, 23 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun ancak birkaç ay sonra tekrar sahalara dönebileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca 28 yaşındaki Gijs Smal da hâlâ De Kuip’te sözleşmeli olarak bulunuyor. Ancak Feyenoord, Smal’ın sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maçı kaçırması nedeniyle şu ana kadar bu Kuzey Hollanda’lı oyuncuya pek güvenemedi.

Smal’ın ne zaman Feyenoord’un maç kadrosuna yeniden katılabileceği belli değil, ancak kulüp, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mika Mármol (25) ile en azından bir alternatif hazır bulunduruyor.

Sol ayaklı İspanyol oyuncu, FC Barcelona’nın altyapısında ve Las Palmas’ta kanat bek olarak onlarca maça çıktı. Ancak son yıllarda sol bek pozisyonunda sık sık işe yarayan bir geçici çözüm, Varkenoord’dan yetenekli gençlerin bu pozisyona kaydırılmasıdır.

Bunun son örnekleri, sonunda Feyenoord’da ödüller kazanan ve hatta Hollanda milli takımı adına milli maçlara çıkan Tyrell Malacia ve Quilindschy Hartman’dır. Şu anda da Rotterdam-Zuid’da çok yetenekli gençler bulunmaktadır.

Tanıyalım

Matthew Mparaganda (18), Dani Slory (17) ve Finn Baks (17) belki de bu adımı atmak için henüz çok genç, Hakeem Agboluaje (18) ise şu anda formda değil. Ancak Hoek’tan gelen 19 yaşındaki Tijme Wessels, Feyenoord’un hazırlık döneminde kapıyı güçlü bir şekilde çalıyor.

Wessels, futbol hayatına HVC’10’da başladı, ancak henüz genç yaşta Sparta Rotterdam tarafından keşfedildi. 2018 yılında ise aynı şehirde bulunan Feyenoord’a transfer oldu.

Wessels, artık sekiz yıldır Varkenoord’da bulunuyor; burada küçük kız kardeşi de kadınlar takımında sözleşmeli olarak oynuyor. Kendisi ise geçen Cumartesi, De Kuip’te binlerce Feyenoord taraftarının önünde ilk kez “karşı tarafta” oynamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimledi.

İki hazırlık maçının ardından Wessels, Feyenoord’un belki de en dikkat çeken genç oyuncusu haline geldi. Tıpkı geçen yıl arkadaşları Thijs Kraaijeveld ve Tobias van den Elshout’ta olduğu gibi, bu geçiş onun için fiziksel olarak çok büyük bir zorluk oluşturmuyor gibi görünüyor. Gio Wessels bu performansını sürdürebilecek mi?

En önemli özellikleri

Orta sahada da rahatça oynayabilen Wessels, FC Dordrecht (0-6 galibiyet) ve Club Brugge (3-1 galibiyet) ile oynanan hazırlık maçlarında her iki maçta da ikinci yarıda sol bek olarak sahaya çıktı.

Bazı savunma oyuncularını topla görmeyi pek istemezken, Wessels tam tersine futbol becerileriyle dikkat çekiyor. Shaqueel van Persie, geçtiğimiz hafta sonu Instagram’daki en son fotoğrafının altına şakayla karışık “Marcelo” yorumunu yazdı.

Wessels, Feyenoord’un Belçikalı dev kulüp karşısında geriye düşmesinden sonra bile son derece soğukkanlı bir izlenim bıraktı. Hayal kırıklığı yaratan kış transferi Mats Deijl, Christos Tzolis’in attığı golde yine talihsiz bir görüntü sergilerken, kulübün altyapısından yetişen genç oyuncu, eski Ajax’lı Carlos Forbs karşısında hiç zorlanmadan ayakta kaldı.

Geçmişte Smal gibi çeşitli sakatlıklar yaşayan Wessels, mükemmel bir zihniyete sahip ve fiziksel olarak büyük bir gelişme kaydetti. Şimdi asıl soru, Feyenoord’daki son sözleşme yılında da son adımı atıp atamayacağı.

Ünlü Varkenoord hayranı Feyenoord Youth Watcher, Bluesky’de bu fiziksel güç merkezine ilişkin umutlu olduğunu belirtti. “Onun gibi bir fiziğe sahip olmak, en üst seviyeye uyum sağlamayı kolaylaştırır.”

Şimdi ne olacak?

Van Bronckhorst, yakında Wessels’in A takımda daha uzun süre kalıp kalmayacağına karar verecek. Hazırlık döneminin geri kalanında da Feyenoord 1’de şans bulması hiç de imkansız değil.

Bos şimdilik kadro dışı kaldı ve Smal’ın durumu belirsizliğini koruyor; bu da Wessels’in kendini daha da öne çıkarması için ideal bir fırsat. Eğer Wessels bunda başarılı olursa, Feyenoord onunla sözleşmesini uzatmak için bir an önce masaya oturmak zorunda kalacak.

Önümüzdeki haftalarda Feyenoord, Van Bronckhorst ve teknik direktör Devy Rigaux’nun ne yapacağını takip etmek ilginç olacak. De Kuip’te Robin van Persie ve Dennis te Kloese’nin rollerini devralan bu iki yeni teknik direktör, Mármol gibi geçici bir çözümün yerine Wessels gibi daha genç bir yeteneği tercih edebilir. Elbette uzun vadede Smal ve Bos da geri dönecektir.

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Öncelikler değişecek mi?

Bu şekilde Feyenoord, sağ bek pozisyonunda yaşanan durumun tekrarlanmasını da önlemiş olur. Kulüp, 2026'nın başında Givairo Read, Bart Nieuwkoop ve Jordan Lotomba ile zaten üç oyuncuyla sözleşme imzalamıştı, ancak Te Kloese, sık sık yaşanan sakatlıklar nedeniyle Deijl'i de kadroya eklemişti.

Read’in bir sezon daha kalması Feyenoord için harika olurdu, ancak bu durumda alternatiflerinden en az ikisinin ayrılması kesinlikle arzu edilir. Sol bek pozisyonunda ise bir genç oyuncuyu geçici olarak bu pozisyona kaydırmak, benzer bir sorunu önleyebilir.

Cuma günü Wessels, muhtemelen Sporting Charleroi karşısında kendini yeniden kanıtlama fırsatı bulacak. Umarız genç oyuncu, Rigaux’nun şimdilik önceliğini başka pozisyonlara vermesinin daha iyi olacağını bir kez daha gösterebilir. Örneğin kanatlarda bir gol makinesi, zira Anis Hadj Moussa ve Leo Sauer takımdan ayrılacak gibi görünüyor.

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