Feyenoord, pazar öğleden sonra FC Utrecht karşısında adeta taş üstünde taş bırakmadı. Giovanni van Bronckhorst’un ekibi, De Kuip’te devreye 3-0 önde girdi ve aranın ardından farkı açarak sahadan 5-0’lık ikna edici bir galibiyetle ayrıldı. Goller Anis Hadj Moussa (iki), Nacho Ferri, Luciano Valente ve Gaoussou Diarra’dan geldi.

Van Bronckhorst, PEC Zwolle karşısında alınan 0-7’lik galibiyetin ardından ilk 11’ini değiştirmek için bir neden görmedi ve sahaya birebir aynı isimleri sürdü. Ayrıca Shaqueel van Persie ile Gonçalo Borges’in fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle kadroda tamamen yer almaması dikkat çekti; bu da Feyenoord’un hücum hattında kulübede fazla seçeneği olmadığı anlamına geliyordu. FC Utrecht ise Excelsior karşısında elde edilen 1-2’lik galibiyetteki aynı 11’le maça başladı.

Feyenoord, ilk düdükten itibaren Utrecht’i zorlu bir öğleden sonranın beklediğini net şekilde ortaya koydu. Hadj Moussa, altıncı dakikada kendi yarı sahasında başladığı bireysel aksiyonda ceza sahasına doğru engellenmeden ilerledi ve yakın mesafeden Vasilios Barkas’ı mağlup ederek skoru 1-0 yaptı.

Aradan henüz üç dakika bile geçmeden Rotterdam ekibinin ikinci golü de geldi. Ferri, kısa süre önce çok önemli bir fırsatı değerlendirememişti ancak ardından ceza sahası içinde topu mükemmel şekilde kontrol edip çok sert bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi. Feyenoord da temposunu yüksek tutmayı sürdürdü.

Utrecht, ev sahibi karşısında oyunun kontrolünü neredeyse hiç ele alamadı ve 33. dakikada bir kez daha cezalandırıldı. Hadj Moussa, oldukça zorlanan sol bek Arthur Zagré karşısında bir kez daha nispeten rahat biçimde soldan içeri kat etti ve yakın direk dibine yaptığı vuruşla öğleden sonraki ikinci golünü attı. Utrecht, devre arasına kadar Rotterdam temsilcisinin ceza sahasında tek bir top teması bile yapamadı.

Konuk ekip, devre arasından önce bir de talihsizlik yaşadı; Artem Stepanov ters bir basış yaptı ve duygusal şekilde kenara gelmek zorunda kaldı. Böylece Ukrayna Milli Takımı’na ilk kez çağrılan Utrecht santrforu, büyük olasılıkla milli ara dönemini kaçıracak. Feyenoord, aralarında Valente’nin de bulunduğu isimlerle farkı daha da açma fırsatları buldu ancak soyunma odasına sonunda 3-0’lık üstünlükle gitti.

Devre sonrasında da oyunun görüntüsü pek değişmedi. Niklas Vesterlund, 52. dakikada kendi ceza sahasında elle oynadı; bunun üzerine verilen penaltıda Valente topu Barkas’ın arkasından ağlara temiz bir şekilde gönderdi ve böylece Feyenoord’un gün içindeki dördüncü golüne imza attı.

Son sözü ise 64. dakikada oyuna sonradan giren Diarra söyledi. Zechiël, hücum oyuncusunu geçiş oyununda kaçırdı; Diarra da topu soğukkanlı bir şekilde uzak köşeye bırakarak skoru 5-0 yaptı. Böylece Feyenoord, PEC Zwolle karşısındaki yedi gollü galibiyetin ardından bir kez daha çok farklı bir zafer kutladı.

Bu ikna edici galibiyetle Feyenoord, şimdilik Eredivisie’de liderliği devraldı ancak PSV ile AZ, pazar günü Rotterdammers’ın üzerine çıkabilir. FC Utrecht içinse tablo çok daha karanlık görünüyor: Domstedelingen hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 15. sırada yer alıyor ve bu da milli araya girilirken teknik direktör Anthony Correia üzerindeki baskının şimdiden ciddi biçimde arttığı anlamına geliyor.