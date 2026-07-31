Feyenoord ve PSV için netlik: RB Leipzig, Lutsharel Geertruida için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor

De Telegraaf'ın Kick-off podcastinde Mike Verweij, RB Leipzig'in Lutsharel Geertruida için istediği bonservis bedelini açıkladı. Hafta başında PSV'nin Alman kulübüyle resmen temasa geçtiği ortaya çıkmıştı, ancak Feyenoord da bir anda ihtimalleri değerlendirmeye başladı.

Leipzig, 2024'te Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Rotterdamlı oyuncu için yüksek bir bedel talep ediyor. Eindhoven ekibi savunmaya yapılacak takviyeler için bütçe ayırmak istiyor, bu nedenle Myron Boadu'ya sonunda sözleşme teklif edilmedi.

"PSV'nin hücum hattında zaten Alassane Pléa, Ricardo Pepi ve Guus Til var" diye açıklıyor Verweij. "Eindhoven'da Geertruida'nın savunma hattına takviye olarak adı çok net biçimde anılıyor" diyerek bunu doğruluyor.

Gazeteci ardından savunmacının durumuyla ilgili meslektaşı Jeroen Kapteijns'in daha fazla bilgiye sahip olduğunu söylüyor. "Onun gelişi hâlâ uzak görünüyor, çünkü PSV onu kiralamayı tercih ediyor, Leipzig ise 20 milyon avroluk bir bedel talep ediyor."

Verweij, transferin şu anda yakın olmadığını vurguluyor. "Transfer döneminin ilerleyen bölümünde yine olabilir, ama bugün sonuçlanacağını düşünmüyorum."

Geertruida geçen sezon Sunderland'e kiralanmıştı, ancak İngiliz kulübü satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Leipzig'de planlar arasında yer almıyor gibi görünüyor ve kendisine başka bir kulüp aramasına izin verildi.

Eindhovens Dagblad, Eindhoven ekibinin Hollanda Milli Takımı oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını, ancak Alman kulübüyle henüz bir anlaşma sağlanmadığını bildirdi. Bu arada Feyenoord Transfermarkt'a göre Feyenoord da durumdan haberdar oldu ve kulüp Geertruida'nın çevresiyle temasa geçti.