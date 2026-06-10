Robin van Persie'nin kovulmasının ardından Feyenoord, Dick Schreuder'e başvurmak zorunda kalmayacak gibi görünüyor. NEC'in genel müdürü Wilco van Schaik, Çarşamba günü ESPN'e yaptığı açıklamada, başarılı teknik direktörün gelecek sezon da Nijmegen'de takımın başında olacağını vurguladı.

Gazeteci Mounir Boualin, Pazartesi günü Schreuder'in NEC'deki görevine devam etmek istediğini ve ani bir ayrılıktan yana olmadığını bildirmişti. Bu nedenle, yeni teknik direktör arayışında olan Feyenoord, bu seçeneği kesin olarak eleyebilir gibi görünüyor.

Van Schaik, Van Persie'nin Feyenoord'dan ayrılmasının NEC için olumsuz sonuçlar doğurabileceği sorulduğunda, "Onun yüzde yüz kalacağını söyleyebilirim" diyerek çok net bir şekilde yanıt verdi.

"Dick de bunu zaten kendisi söylemişti," diye vurguladı geçen sezon Vriendenloterij Eredivisie'de üçüncü sırada yer alan takımın genel müdürü. "Uzun vadeli bir sözleşmemiz var. Bir hedefimiz ve vizyonumuz var. Carlos Aalbers (teknik direktör, ed.) ve Dick son haftalarda çok yoğun bir şekilde görüşüyorlar. Ben de Dick ile her gün konuşuyorum. Dick'in tek bir derdi var, o da gelecek yıl NEC ile başarılı olmak."

Van Schaik'e göre, De Goffert'te 2028 ortasına kadar devam eden bir sözleşmesi olan Schreuder'in, şimdilik üst düzey kulüplerin tekliflerini reddetmesi çok anlamlı. "Bence bu, bir teknik direktörün NEC'de çalışmaktan memnun olduğunu gösteriyor, çünkü burada kendini iyi bir şekilde tanıtma fırsatı buluyor."

"Bu yıl Avrupa futbolu, Dick'in bizimle birlikte başarıya ulaşması için harika bir fırsat. Hem kulüp, hem oyuncular hem de teknik direktör için iyi bir durum. Onun için de ideal bir sahne," diyor genel müdür, kulübünün Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılımına atıfta bulunarak.

Milyar dolarlık turnuvanın ön eleme maçlarına iyi bir hazırlık yapmak çok önemli, bunu planlanan hazırlık maçlarından memnun olan Van Schaik de biliyor. "Bunlar büyük liglerden kulüpler. Şu anki plana göre, ilk beş ligden iki kulüple karşılaşacağız. Üçüncü olduğumuz için daha çekici olduğumuzu fark ediyoruz. Daha büyük kulüpler, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında oynadığımız için bizimle oynamak istiyor."