Feyenoord üst düzey bir yeteneğin peşinde, ancak muhtemel rekor bir transfer ücretiyle karşı karşıya

FR12'nin haberine göre, Feyenoord Japon yetenek Ryunosuke Sato ile ilgileniyor. Rotterdam ekibi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu FC Tokyo'dan transfer etme olasılığını değerlendiriyor.

Sato, Japonya'da büyük bir yetenek olarak görülüyor ve FC Tokyo ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. FR12'ye göre Feyenoord, onda büyük bir gelişme potansiyeli görüyor ve uzun vadede A takım için değerli bir oyuncu olabileceğini düşünüyor.

Genç milli oyuncu, birçok pozisyonda görev alabiliyor. Ofansif orta saha, sol orta saha, sol kanat ve kanat bek olarak oynayabilen Sato, Rotterdam'da özellikle sol kanat pozisyonu için bir seçenek olarak görülüyor.

Japon medyasına göre Sato, bireysel hareketleri ve maçı açma yeteneği ile öne çıkıyor. Özellikle sahanın son bölgesinde tehlikeli bir oyuncu.

Ancak transferin kolay olmayacağı görülüyor. FC Tokyo, Sato'yu kendi altyapısından yetişen en büyük yeteneklerden biri olarak görüyor ve transferiyle J1 Ligi'nde rekor bir rakama ulaşmayı veya bu rekoru kırmayı umuyor.

Bu rekor şu anda yaklaşık altı milyon euro civarında. Dolayısıyla Feyenoord, Sato'nun transferini gerçekten gerçekleştirmek istiyorsa cüzdanını açmak zorunda kalacak.

Bu sezon genç orta saha oyuncusu, Japon Profesyonel Futbol Ligi'nin tek seferlik turnuvası olan J1 Vision League'de 19 kez forma giydi. 1.304 dakikada 6 gol ve 1 asist kaydetti.