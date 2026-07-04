Feyenoord’un yıldızı, yaz aylarında De Kuip’ten ayrılma olasılığını ciddi olarak değerlendiriyor

Givairo Read, Feyenoord’daki geleceği konusunda henüz bir garanti vermeye cesaret edemiyor. 20 yaşındaki sağ bek, De Kuip’te 2029 ortasına kadar sözleşmesi olsa da, De Telegraaf’averdiği röportajda bu yaz bir transferin ihtimal dışı olmadığını kabul ediyor.

Feyenoord, kulübün Eredivisie, KNVB Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği sezon için kadrosunu güçlendirmek üzere bu yaz yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak, uzun süredir yabancı üst düzey kulüplerin radarında olan Read’i kadroda tutmak da en az bu kadar önemli görünüyor. Paris FC geçen yıl bu savunma oyuncusu için somut bir teklifte bulunurken, Bayern Münih ve Manchester City de onu takip ediyordu.

FC Dordrecht’e karşı 0-6 kazandıkları hazırlık maçının ardından Read, ciddi bir ilgi olduğunu doğruladı. “Somut bir gelişme olmadı, ancak geçen yıl birkaç kulübün ilgilendiğini inkar etmeyeceğim. Ama her şey olması gerektiği gibi gitti. Bunun tekrar olup olmayacağını asla bilemezsiniz.”

Yine de Read, bu yaz ayrılacağını kesin olarak beklemiyor. “Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum, her şey olabilir.”

“Ama Feyenoord’dan ayrılmam gerektiğini ya da ayrılmak istediğimi hissetmiyorum. Hatta hiç de öyle değil. Yeni teknik direktörle (Giovanni van Bronckhorst, ed.) aramız iyi. Ayrıca Feyenoord ile henüz şampiyon olmadım. Bu benim hedefim.”

Feyenoord’da başarıya ulaşmanın yanı sıra Read’in uluslararası hedefleri de var. Sağ bek, Jurriën Timber, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong ve Lutsharel Geertruida gibi güçlü rakiplerine rağmen, ileride Hollanda Milli Takımı’nda ilk kez forma giymeyi umuyor.

“Hedeflerim var ve Hollanda Milli Takımı da bunlardan biri. Önümde kimlerin olduğunu biliyorum, ama kendime de güveniyorum. İlk kez milli formayı giymek bir hedefim. Bunu başarmak istiyorum. Ayrıca milli takımın teknik direktörünün kim olacağını da merak ediyorum. Arne Slot mu? Onu tabii ki tanıyorum, Feyenoord’da ilk kez forma giymemi sağlayan kişi o.”