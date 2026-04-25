Feyenoord'un tarihindeki en genç ilk maçına çıkan oyuncu, Hans Kraay Jr.'ı hayrete düşürdü: "Bunu programdan çıkaralım"

Ilai Grootfaam, FC Groningen maçının ardından Feyenoord tarihinin en genç ilk maçına çıkan oyuncusu unvanını kazandı. 16 yaşındaki yetenekli oyuncu, maçın ardından Hans Kraay junior ile yaptığı röportajda, kulübün efsanesi Willem van Hanegem'i hiç duymadığını söyledi.

Teknik direktör Robin van Persie, maçın bitimine on dakika kala Thijs Kraaijeveld'in yerine Grootfaam'ı sahaya sürdü. 16 yaş 41 gün ile Grootfaam, Feyenoord'un tarihindeki en genç ilk maçına çıkan oyuncu oldu. Böylece, 2021'de Rotterdam ekibinde ilk maçına çıktığında 16 yaş 131 gün olan Antoni Milambo'yu tahtından indirdi.

Hans Kraay, ESPN'e verdiği röportajda, gülümsemekten kendini alamayan genç oyuncuya hemen bir tavsiye verdi: okulu bırak. "Hayır hayır, önce diplomamı alacağım," diye başladı Grootfaam. "Çarşamba günleri hala okula gidiyorum, De Kuip'in hemen yanında. Önce okulu bitireceğim. Sonra bırakıp tamamen futbola odaklanabilirim," diye devam etti genç oyuncu.

Genç milli oyuncu, özellikle kadroda çok uzun süredir bulunmadığı göz önüne alındığında, her şeyin bu kadar hızlı gelişeceğini beklemiyordu. "Dört hafta önce ilk kez antrenmana katıldım. Şimdiden De Kuip'te ilk maçımı oynayabilmek elbette harika," diyen Grootfaam, kadro içinde çok destek gördüğünü belirtti.

"Valente, Deijl ve Sliti bana çok yardımcı oldular. Antrenmanlarda özellikle ilk iki hafta alışma süreci vardı; her şey çok daha hızlıydı. Ama şimdi her şey yolunda ve takımda kendimi rahat hissediyorum. Bundan memnunum." Kraay daha sonra ona niteliklerini sorduğunda, kararlı bir şekilde cevap verdi. "Oyun okuma yeteneğim ve bence iyi bir pasım var. Ayrıca gol de atabiliyorum, evet."

Grootfaam Vlissingen'de doğdu; bu nedenle Kraay, röportajın sonunda ona Zeeland'ın ünlü futbolcularını sordu. En akla gelen isim elbette Feyenoord'un efsanesi Willem van Hanegem'di. Ancak genç orta saha oyuncusu onun adını hiç duymamıştı. "Tanımıyorum," diye itiraf etti Grootfaam.

Bu cevap Hans Kraay'de büyük bir öfkeye neden oldu. "Willem van Hanegem'i tanımıyor musun!? O bir efsane. Bu son kısmı kesip çıkaracağız. Ama Willem sana bunu affedecektir," diyerek Kraay gülerek sözlerini bitirdi.