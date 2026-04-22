Feyenoord'un talep ettiği fiyat çok yüksek; Avrupa'nın önde gelen kulübü şimdilik geri çekildi

Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg Çarşamba günü X platformunda, Feyenoord ile Bayern Münih arasında Givairo Read'in transferi konusunda yürütülen görüşmelerin çıkmaza girdiğini bildirdi. Almanya'dan gelen haberlere göre, Rotterdam ekibi çok yüksek bir fiyat talep ediyor.

Bayern ve Read, kişisel şartlar konusunda prensipte anlaşmaya varmış durumda. Ancak Bayern, şu anda Feyenoord'un sağ bek için talep ettiği bedeli karşılamak istemiyor. Kesin bir rakam belirtilmiyor, ancak teknik direktör Dennis te Kloese'nin 30 milyon avrodan fazla bir rakam talep ettiği görülüyor. Bayern, 30 milyon avrodan fazla ödeme yapmak istemiyor, bu da transferin şimdilik rafa kaldırıldığı anlamına geliyor.

Geçen hafta sonu Almanya şampiyonu olan Bayern, aylardır Read'i takip ediyor. Manchester City ise 2029 ortasına kadar Feyenoord'da kontratı bulunan sağ bek oyuncusunu yaz transfer dönemi için bir seçenek olarak görüyor.

Plettenberg'e göre Bayern, dikkatini Anthony Gordon (Newcastle United) ve Hertha BSC orta saha oyuncusu Kenneth Echhorn'a çevirdi. Yakında tekliflerin gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Henüz 19 yaşındaki Read, bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor, ancak Feyenoord, birçok Avrupa'nın önde gelen kulübünün bu kanat bekine talip olacağını hesaba katmak zorunda.

Read, kendi yaş kategorisinde, pozisyonunda dünyanın en büyük yeteneklerinden biri. Bu nedenle Feyenoord'da birkaç yıl daha kalacak.