sc Heerenveen - Feyenoord maçında ilk yarı 1-2 sona erdi. Rotterdam ekibi bu üstünlüğünü, tartışmalı bir penaltıya da borçlu. Top, Heerenveen savunmacısı Vasilios Zagaritis’in yere dayadığı koluna çarptı. Heerenveenli oyuncuların sert itirazlarına rağmen hakem Danny Makkelie ve VAR hakemi Clay Ruperti kararlarından dönmedi. ESPN yorumcusu Arnold Bruggink’e göre bu karar anlaşılır gibi değil.

Anis Hadj Moussa’nın şık golüyle Rotterdam ekibini öne geçirmesinin üzerinden beş dakika bile geçmemişken Makkelie, Givairo Read’in ortasında topun Zagaritis’in yere dayadığı koluna çarpmasının ardından beklenmedik biçimde penaltı düdüğünü çaldı.

Heerenveenli oyuncular, Makkelie’nin kararından döneceğini düşünüyor gibiydi. Ancak hakem, Ruperti ile görüşmesine rağmen kararını değiştirmedi ve Nacho Ferri penaltıyı gole çevirdi.

"Günümüzde kural şu: Yere dayadığın kolunu vücudunu genişletmek için kullanırsan penaltı verilebilir. Ama burada böyle bir şey olmuyor ki, Allah aşkına! Bunu gerçekten normal bulmuyorum. Bu pozisyonu görünce düşünüyorum da..."

"Bu kararı yardımcı hakem veriyor. Makkelie penaltı vermedi, peki VAR nerede? VAR’ın burada mutlaka devreye girip ‘Arkadaşlar, burada gerçekten yanılıyorsunuz’ demesi gerekirdi. Allah aşkına!"

"Vay canına, gerçekten inanılmaz buluyorum" diyen Bruggink, hakem ekibinin tartışmalı kararının ardından tribünlerde çıkan gürültüyü tamamen anladığını belirtti. "Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum!"