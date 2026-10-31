Giovanni van Bronckhorst, cumartesi günü Feyenoord-Fortuna Sittard maçı öncesinde Jakub Moder hakkında kötü haberi paylaştı. Polonyalı oyuncu, aylar süren yokluğunun ardından geçen hafta PSV karşısında sahalara dönmüştü ancak bu hafta yeni fiziksel sorunlar yaşadı.

Moder, bu yıl 12 Nisan'da NEC karşısında ağır bir diz sakatlığı geçirdi. Uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından ekim ayı başında yeniden takım kadrosuna katıldı. Geçen hafta sonu PSV maçında bitime kısa süre kala oyuna girerek sahalara döndü.

Van Bronckhorst, henüz bir hafta geçmeden Moder'in yeniden sorun yaşadığını ESPN'e doğruladı. "Moder kadroda yok. Dün (cuma, ed. notu) antrenmanda bir aksilik yaşadı maalesef."

"Bugün oynayabilecek durumda değildi. Tam olarak neyi olduğunu görmek için beklememiz gerekiyor ama dün devre dışı kaldı" diyen Van Bronckhorst'a, bunun haftalar mı yoksa aylar mı süreceği soruldu. "Şu anda bilmiyorum" yanıtını verdi.

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"Bu kesinlikle talihsizlik. Aylarca sahalardan uzak kaldı, iyileşmek için çok sıkı çalıştı ve son haftalarda yeniden takımla birlikteydi. Bu, özellikle onun için psikolojik açıdan bir darbe, evet."

27 yaşındaki Moder, Ocak 2025'te Brighton'dan transfer oldu ve De Kuip'teki sözleşmesi 2028'in ortasına kadar sürüyor. Milli takım formasını 36 kez giyen oyuncu, bugüne kadar Feyenoord'da 31 maça çıktı.