Sırp gazetesi Telegraf'ın haberine göre, Feyenoord'un orta saha oyuncusu Aleks Zekovic şu anda Partizan'a transferini tamamlamak üzere Belgrad'da bulunuyor.

19 yaşındaki Zekovic'in Feyenoord ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Rotterdam ekibi, bir sezon daha uzatma opsiyonuna sahip ancak bunu kullanmayacak.

Partizan, Zekovic'i sağlık kontrolünden geçirecek ve ardından oyuncu birkaç yıllık sözleşme imzalayabilecek. Kulüp yönetimi, bu yetenekli oyuncuda yeterli potansiyel görüyor ve ona A takımda kendini daha da geliştirme şansı vermek istiyor.

Zekovic, Feyenoord'da iki sezonun ardından ayrılıyor. Dennis te Kloese, onu 2024 yazında Angers SCO'dan bedelsiz transfer etmişti.

Fransa doğumlu Karadağlı genç milli oyuncu, Feyenoord'da hiçbir zaman resmi bir ilk maça çıkamadı.

Ancak Zekovic, halk kulübünün en üst düzey genç takımında yer aldı. Ayrıca U19 takımında Youth League'de de forma giydi.

Partizan, geçtiğimiz sezon Sırbistan'da üçüncü sırada yer aldı. Zekovic'in yeni kulübü, bu yaz Conference League'e katılmayı hedefliyor.