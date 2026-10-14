Feyenoord’un öne çıkan ismi Como galibiyetinin ardından sevinçten havalara uçtu: "Kendimi gerçekten harika hissediyorum!"

Givairo Read, Feyenoord'un Como karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından çok mutlu. İkinci yarıda kaptanlık pazubandını takan yirmi yaşındaki sağ bek, kendisini "harika" hissettiğini söylüyor. "Taraftarı da peşinden sürüklüyorsun ve o zaman De Kuip'te seni durdurmak neredeyse imkânsız oluyor."

"Bu kesinlikle yine büyülü bir akşamdı," diyen Read, Ziggo Sport kamerasına şöyle konuştu: "Bence iyi bir maç çıkardık. Taraftarlar, evet... Kendimi harika hissediyorum! Aslında bunu anlatacak kelime bulamıyorum. Çok mutluyum."

"Bence başlangıçta yapmamız gerekeni yaptık. İlk başlarda baskı kurmakta zorlandık, bunu nasıl yapacağımızı bulmamız gerekti. Ama sonunda ritmimizi bulduk ve bence topla çok iyi oynadık."

Feyenoord, bir dönem kulübün transfer hedefi olan Assane Diao'nun golüyle geriye düştü. İki dakika sonra Gjivai Zechiël sert bir vuruşla beraberliği sağladı. İkinci yarıda Anis Hadj Moussa fileleri havalandırdı, ardından Robert Sánchez'in kendi kalesine attığı golle skor 3-1 oldu.

Eski FC Utrecht forveti Tasos Douvikas'ın uzatma dakikalarında Como adına attığı ve skoru 3-2'ye getiren gol geç geldi. Read sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok sayıda ikili mücadeleye girdik. Taraftarı da peşinden sürüklüyorsun ve o zaman De Kuip'te seni durdurmak neredeyse imkânsız oluyor."

Feyenoord son derece güçlü bir dönemden geçiyor. FC Barcelona deplasmanındaki 5-1'lik yenilginin ardından, Como maçı da dahil olmak üzere sonraki dört karşılaşmasını kazandı. Feyenoord'un bunu Şampiyonlar Ligi'nde de göstermesinin ne anlama geldiği sorulan Read, "Bu çok şey ifade ediyor. İyi durumdayız ve kendimizi de çok iyi hissediyoruz. Şimdi iyi toparlanmalıyız çünkü cumartesi yaklaştı," yanıtını verdi. Feyenoord, cumartesi akşamı Telstar'a konuk olacak.

"Kendimi iyi hissediyorum. Vücudum geçen sezona göre çok daha iyi durumda. Bunu sahaya da yansıtıyorum, çok mutluyum," diyen Read, Luciano Valente'nin sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubandını taktı. Orta saha oyuncusunun sorununun tam olarak ne olduğunu Read de bilmiyor.



