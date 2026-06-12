Feyenoord'un muhteşem oyuncusu Hwang, Güney Kore'yi Çekya karşısında Dünya Kupası galibiyetine taşıdı

Güney Kore, muhteşem bir ikinci yarı performansının ardından Çekya karşısında hak ettiği bir Dünya Kupası galibiyetini elde etti. Feyenoordlu Hwang In-beom, bir gol ve Oh Hyeon-gyu'ya yaptığı asistle maçın en önemli ismi oldu ve Ladislav Krejcí'nin açılış golünün etkisini tamamen sildi: 2-1. Güney Kore, Meksika gibi A Grubu'nda 3 puana ulaştı.

İlk yarı, orta sahada merkezi bir pozisyonda oynayan Hwang'ın da katkılarıyla şüphesiz Güney Kore'ye aitti. Teknik direktör Hong Myung-bo'nun takımı hücuma yöneldi ve savunması zayıf Çekleri sarsmak için fazla çaba sarf etmedi.

Son Heung-min, Robin Hranác tarafından kıl payı kurtarılan şutuyla ilk büyük tehlikeyi yarattı. Ardından gelen köşe vuruşunda Lee Han-beom da tehlikeli oldu. Onun kafa vuruşu, Matej Kovár'ın kalesinin bir buçuk metre üzerinden uçtu.

PSV'li oyuncu daha sonra PSG orta saha oyuncusu Lee Kang-in'in uzak mesafeden attığı şutu iyi bir şekilde kurtardı ve Son'un ceza sahası kenarından attığı şut az farkla dışarı çıkınca ucuz atlattı. Çek Cumhuriyeti oldukça hayal kırıklığı yarattı ve bir köşe vuruşundan sadece bir kez gerçekten tehlikeli oldu.

İkinci yarıda oyun tablosunda pek bir değişiklik olmadı. Çek Cumhuriyeti atağa çıkma niyetinde değildi ve özellikle orta sahada Güney Kore'nin hakimiyetine girdi; Hwang, kahramanlık rolünü üstlenmeden çok önce bile mükemmel bir maç çıkarıyordu.

İkinci yarıda Güney Kore'nin fırsatları arka arkaya geldi ve Son, Lee Kang-in'in mükemmel pasından yararlanmalıydı, ancak yıldız oyuncu, mükemmel bir şekilde çıkan Kovár'ın üzerinden çalım atmayı başaramadı.

Tüm beklentilerin aksine, Çek Cumhuriyeti bir saat dolmadan aniden öne geçti. Vladimír Coufal'ın muhteşem bir uzak taç atışı, hücum eden Krejci'nin kafasına geldi ve Krejci, Güney Kore'yi tamamen şaşırtarak kısa köşeye kafayla golü attı: 0-1.

Açılış golü, beklenmedik ve muhteşem bir ikinci yarının başlangıcı oldu. Açılış golünden yaklaşık on dakika sonra Hwang skoru eşitledi. Eredivisie oyuncusu, tek bir hareketle Kovár'ı da geçtikten sonra, çip vuruşuyla muhteşem bir şekilde bitirdi: 1-1.

Çek Cumhuriyeti neredeyse sadece duran toplardan tehlikeli oldu ve bir serbest vuruştan Tomás Soucek'in isabetli kafa vuruşuyla tekrar öne geçecek gibi göründü, ancak Soucek'in ofsayt olduğu ortaya çıktı.

Bu an Güney Kore'ye bir ivme kazandırdı ve sadece birkaç dakika sonra hak ettikleri üstünlüğü sağladı. Paik Seung-ho'nun muhteşem derin pası Hwang'ın ayağına geldi ve onun keskin ortasını Oh gole çevirdi: 2-1.

Maçın son dakikalarında Çekya, beraberliği yakalamaya çok yaklaştı, ancak Güney Koreli kaleci Kim Seung-gyu, Adam Hlozek'in golünü engellemek için muhteşem bir refleks gösterdi.