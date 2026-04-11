Feyenoord'un muhtemel kadrosu: Van Persie, Valente ve Hadj Moussa konusunda son kararı verecek

İkinci sıradaki Feyenoord, Pazar günü takipçisi ve üçüncü sıradaki NEC'i konuk edecek. Teknik direktör Robin van Persie için bu önemli maç öncesinde baş ağrıtan pek çok sorun var. NEC - Feyenoord maçı Pazar günü saat 14:30'da başlayacak ve ESPN 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente ve Anis Hadj Moussa, De Goffert'te ilk 11'de yer alacak kadar formda değiller, bu da Van Persie'yi Feyenoord'da seçimler yapmaya zorluyor.

Kaptan Timon Wellenreuther, Rotterdam ekibinin kalesini koruyacak. Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld ve Jordan Bos, Vriendenloterij Eredivisie'deki bu önemli maçta Feyenoord'un savunmasını oluşturacak.

Kısa süre önce De Kuip'te sözleşmesini uzatan Tobias van den Elshout, Feyenoord'da ilk kez ilk 11'de yer alacak. Jakub Moder ve Oussama Targhalline, Van Persie'nin takımının orta sahasını tamamlıyor. In-beom Hwang ve Sem Steijn, sakatlıkları nedeniyle hala kadroda yer almıyor.

Gonçalo Borges, geçen hafta FC Volendam maçında da forma giyemeyen, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hadj Moussa'nın yerini alacak. Raheem Sterling sol kanatta başlayacak, Eredivisie'nin gol kralı Ayase Ueda ise Nijmegen'de forvet lideri olacak.

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hayal eden NEC'in sadece bir puan önünde. Sezonun başlarında Feyenoord, De Kuip'te oynanan muhteşem bir maçta pazar günkü rakibine 2-4 yenilmişti.

Feyenoord'un muhtemel kadrosu: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Moder, Van den Elshout; Borges, Ueda, Sterling.