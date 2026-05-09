Feyenoord'un muhtemel kadrosu: Van Persie, AZ ile oynanacak kritik maçın kadrosunu belirledi

Feyenoord, Pazar günü AZ ile oynayacağı iç saha maçında Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırayı kesin olarak garantilemeyi umuyor. Robin van Persie, De Kuip'te oynanacak bu önemli maç öncesinde pek bir endişe duymuyor. Feyenoord - AZ maçı saat 16:45'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı olarak izlenebilecek.

Givairo Read artık maç tecrübesi kazanmış olsa da, Van Persie sağ bek pozisyonunda Mats Deijl'i tercih ediyor. Jordan Bos sol bek pozisyonunda yer alırken, Gernot Trauner ve Tsuyoshi Watanabe Rotterdam ekibinin stoperleri olacak.

Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld ve Luciano Valente, kupa şampiyonu ekibin ziyareti öncesinde Feyenoord'un orta saha oyuncuları olacak. Van Persie, orta sahada başka pek fazla seçeneği olmadığı için Sem Steijn'ı yedek olarak kullanabilir.

Anis Hadj Moussa, sağ kanattan Eredivisie'nin en golcü oyuncusu Ayase Ueda'ya paslar atacak. Raheem Sterling, son haftalarda Van Persie tarafından kadro dışı bırakılmıştı ve bu kez sol kanat pozisyonunda Tobias van den Elshout'a yer kaptırdı.

Feyenoord, AZ'yi yenerse ikinci sırayı ve Şampiyonlar Ligi biletini garantileyecek. Alkmaar'dan gelen kupa şampiyonu, Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazanması sayesinde gelecek sezon Avrupa futbolunda yer almayı şimdiden garantiledi.

Feyenoord'un muhtemel kadrosu: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.