Jeremiah St. Juste, ayak bileği sakatlığı nedeniyle Feyenoord'un cumartesi günü Fortuna Sittard ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Giovanni van Bronckhorst, haberi cuma günkü basın toplantısında verdi. De Kuip'teki mücadele saat 16.30'da başlayacak ve ESPN 3'ten canlı yayınlanacak.

Feyenoord teknik direktörü, cuma günü Rotterdam'ın güneyinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Jerry'nin yarın aramızda olmayacağından eminim. Onu gelecek haftaya hazırlamayı umuyoruz. Dolayısıyla maç kadrosunda yer almayacak" dedi.

Shaqueel van Persie ve Reiss Nelson yeniden antrenmanlara katıldı ve Feyenoord'a dönme yolunda ilerliyor. Van Bronckhorst, "İkisini de gelecek hafta geri bekliyorum. Bunun Inter'e karşı mı yoksa sc Heerenveen'e karşı mı olacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek" ifadelerini kullandı. Sağlık durumuna ilişkin bilgilere Gijs Smal'ın bu hafta hasta olduğunu da ekledi.

Fortuna karşısında kaleyi Tjark Ernst koruyacak. Sağ kanatta Givairo Read görev yapacak; PSV karşısında oyuna girdikten sonra iyi bir performans sergileyen Javi López ise sol bekte oynayacak. Rotterdam ekibinin stoperleri Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol olacak.

Feyenoord'un orta sahasında tanıdık isimler var. Charles Vanhoutte ve Oussama Targhalline savunma önünde görev yapacak; Gjivai Zechiël ise Fortuna kalesine yönelme konusunda serbest olacak.

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Ev sahibi ekibin hücum hattında da sürpriz yok. Anis Hadj Moussa sağ, Luciano Valente ise sol kanatta Limburg temsilcisine karşı görev yapacak. Vriendenloterij Eredivisie liderinin hücum hattındaki en uç isim Nacho Ferri olacak.

Feyenoord'un muhtemel 11'i: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.