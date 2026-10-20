Feyenoord'un muhtemel 11'i: Van Bronckhorst, Real Betis karşısında güçlü bir kadro tercih ediyor

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında çarşamba günü Real Betis karşısında yeniden sahaya çıkacak. Voetbalzone'un tahminine göre Giovanni van Bronckhorst, İspanya'da güçlü bir ilk 11 tercih edecek. Sevilla'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

Van Bronckhorst, geçen cumartesi Telstar karşısında alınan 3-4'lük galibiyette Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn ve Gaoussou Diarra'yı tercih etmişti. Bu oyuncuların çarşamba günü Real Betis karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

Feyenoord'un kalesinde Tjark Ernst görev yapacak. Beklerde sağda Givairo Read, solda Mika Mármol yer alacak. Savunmanın merkezine dönecek Jeremiah St. Juste'ün yanında Tsuyoshi Watanabe oynayacak.

Orta sahada, Telstar karşısında iki gol atan Steijn'in yerini Oussama Targhalline alacak. Feyenoord'un İspanya'daki orta saha üçlüsünü Charles Vanhoutte ve Gjivai Zechiël tamamlayacak.

Çarşamba günü sağ kanatta Anis Hadj Moussa, sol kanada dönecek Luciano Valente görev yapacak. Üç hücumcuyla oynayacak konuk ekibin en ileri ucunda Nacho Ferri yer alacak.

Feyenoord, geçen hafta Como'yu etkileyici bir oyunla 3-2 yendi. Real Betis ise FC Porto'yu 3-2 mağlup etti, üç gün sonra da kendi sahasında FC Barcelona'ya 2-5 yenildi.

Feyenoord'un muhtemel 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.