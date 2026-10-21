Feyenoord, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında çarşamba günü Real Betis karşısında yeniden sahaya çıkacak. Voetbalzone'un tahminine göre Giovanni van Bronckhorst, İspanya'da güçlü bir ilk 11 tercih edecek. Sevilla'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

Van Bronckhorst, geçen cumartesi Telstar karşısında alınan 3-4'lük galibiyette Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn ve Gaoussou Diarra'yı tercih etmişti. Bu oyuncuların çarşamba günü Real Betis karşısında ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

Feyenoord'un kalesinde Tjark Ernst olacak. Beklerde sağda Givairo Read, solda Mika Mármol görev yapacak. Savunmanın göbeğine dönecek Jeremiah St. Juste'a Tsuyoshi Watanabe eşlik edecek.

Oussama Targhalline, orta sahada Telstar'a karşı iki gol atan Steijn'ın yerini alacak. İspanya'da Feyenoord'un orta sahasını Charles Vanhoutte ve Gjivai Zechiël tamamlayacak.

Çarşamba günü sağ kanatta Anis Hadj Moussa oynayacak, Luciano Valente ise sol kanada dönecek. Konuk ekibin üç hücumcuyla oynadığı düzende en uçta Nacho Ferri yer alacak.

Feyenoord geçen hafta Como'yu etkileyici bir şekilde 3-2 mağlup etti. Real Betis ise FC Porto'yu 3-2 yendi, üç gün sonra da kendi sahasında FC Barcelona'ya 2-5 mağlup oldu.

Feyenoord'un muhtemel ilk 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.