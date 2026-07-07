Feyenoord’un milyonlarca euroya transfer ettiği oyuncu, ilk antrenmana aniden kabul edilmedi

FR12’nin haberine göre, Stéphano Carrillo, Feyenoord U21 takımına geri gönderildi. 2,5 milyon avroya transfer edilen Meksikalı forvetin, kulübün A takımında artık yeri kalmamış gibi görünüyor.

2024/25 sezonunun kış transfer döneminde Feyenoord, Meksikalı Santos kulübüyle forvetin transferi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak Carrillo, Feyenoord'da hemen uyum sağlayamadı ve bu nedenle kulüp, onu FC Dordrecht'e kiralamaya karar verdi.

Dordrecht'te teknik direktör Dirk Kuijt ona bolca şans tanıdı. Carrillo geçen sezon kulübün A takımında tam 34 maça çıktı. Ancak forvet, sadece dört kez fileleri havalandırabildi.

Kiralama süresi dolduktan sonra, A Takım’a geri dönmeyecek, ancak Feyenoord’un 21 yaş altı takımına katılacak. Görünüşe göre 20 yaşındaki oyuncunun Rotterdam’daki kariyeri sona erdi.

De Kuip’te 2029 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 700.000 avro.

Bu haber o kadar dikkat çekici ki, geçen cumartesi Feyenoord’un FC Dordrecht’i 6-0 yendiği maçta 18 yaşındaki forvet Izu Onunta bile kadroda yer almıştı.



