Feyenoord, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Como 1907'yi 3-2 yenerek etkileyici bir galibiyet aldı. Galip gelen Rotterdam ekibinde özellikle Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa ve Luciano Valente dikkat çekti. Voetbalzone Feyenoord'un ilk 11'inde yer alan ve en az 45 dakika oynayan futbolculara alışıldığı üzere not veriyor.

Tjark Ernst 6,5

Givairo Read 7

Jeremiah St. Juste 8

Mika Mármol 7

Javi López 6

Charles Vanhoutte 7

Oussama Targhalline 8

Gjivai Zechiël 8

Hollanda Millî Takımı'nın yeni oyuncusu, özellikle ilk yarıda kalitesini gösterdi ve şık bir gol attı. Ceza sahasının kenarından çektiği şutta Como kalecisi Robert Sánchez'in yapabileceği bir şey yoktu. Zechiël, Feyenoord'un orta sahadaki itici gücü olarak giderek daha fazla öne çıkıyor ve önümüzdeki haftalarda Xavi tarafından yakından takip edilecek.

Anis Hadj Moussa 8,5

Feyenoord'un Cezayirli kanat oyuncusu, ikinci yarıda kalitesini gösterdi. Sağdan hızlı bir hareketle içeri kat eden Hadj Moussa, topu kalenin sağ alt köşesine gönderdi. Kanat oyuncusu De Kuip'te aslında bütün akşam tehlike yarattı ve Feyenoord'un üçüncü golünde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Nacho Ferri 7

Luciano Valente 7,5

Valente, Feyenoord'un üçlü hücum hattında yine sol kanatta görev yaptı ve bu pozisyonda kendini giderek daha rahat hissediyor gibi görünüyor. Aslen orta saha oyuncusu olan Valente, ev sahibinin beraberlik golünde Zechiël'i akıllıca buldu. Hollanda Millî Takımı'nın bir sonraki millî maç döneminde Kenneth Taylor'ın değil, Valente'nin kadroya çağrılması yönünde şimdiden sesler yükseliyor. Valente ise devre arasında soyunma odasında kaldı ve yerine Gaoussou Diarra oyuna girdi.

Gaoussou Diarra 7