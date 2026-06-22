Willem van Hanegem, Cumartesi akşamı Crysencio Summerville’in performansından büyük keyif aldığını, Algemeen Dagblad gazetesi için yazdığı köşe yazısında belirtti. Feyenoord’un efsane ismi, West Ham United’ın kanat oyuncusunun Hollanda milli takımında ilk 11’de yer alması gerektiğini düşünüyor.

24 yaşındaki Summerville, Japonya maçında ilk 11'de yer alırken, İsveç maçında ise yedek olarak sahaya çıktı. Van Hanegem, Rotterdamlı forvetten büyük keyif alıyor.

“O, çok ama çok iyi bir futbolcu olacak. O zaman merak ediyorum, neden Feyenoord’da bu kadar kısa süre oynadı ve neden kulübüm iyi, genç oyuncuları elden çıkarmakta her zaman bu kadar başarılı?”

Van Hanegem’e göre Summerville neredeyse her şeyi doğru yaptı. “Bana göre sahadaki en iyi oyuncuydu. Yedek olması tuhaftı. Donyell Malen’in forvet pozisyonundan çıkarılmasını hoş karşılamadılar ve onu dinlendirmek için henüz o kadar deneyimli olmayan bir oyuncuyu birdenbire yedek kulübesine oturttular.”

“Ama Summerville elbette bundan sonra ilk 11’de yer almalı. Bence bu Dünya Kupası’nın en büyük keşfi o olabilir. Aslında şu anda zaten öyle,” diye sözlerini tamamladı Van Hanegem.

Dört milli maçın ardından Summerville’in iki golü var ve ikisini de Dünya Kupası sırasında attı.

Summerville, Dünya Kupası’nın ardından yeni bir kulübe transfer olacak gibi görünüyor. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 35 milyon avro.