Feyenoord'un iki transferi Tobias van den Elshout'ta şüphe uyandırdı: "Hiç aklıma gelmezdi..."

Tobias van den Elshout, ESPN'e verdiği röportajda Feyenoord'da gösterdiği gelişmeden memnun olduğunu söyledi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, kış arasından bu yana VriendenLoterij Eredivisie'de yedi maça çıktı.

Feyenoord, geçtiğimiz yaz hücumcu orta saha oyuncularına 17 milyon euro yatırım yaptı. Sem Steijn ve Luciano Valente, sırasıyla FC Twente ve FC Groningen'den transfer edildi.

Bu nedenle Van den Elshout, geleceği hakkında şüpheye düşmeye başladı. “Şu anda bulunduğum noktada olacağımı hiç düşünmemiştim. Bu yaz ve hatta bu kış bile kiralanmayı düşündüm. Sonunda bu gerçekleşmedi, şu anda bundan çok memnunum.”

Feyenoord, Van den Elshout'u FC Volendam'a kiralamak istemedi, çünkü sözleşmesi sadece 2027 ortasına kadar devam ediyordu. Artık bu sözleşme uzatıldı ve genç milli oyuncu, bir yıl uzatma opsiyonuyla birlikte 2029 ortasına kadar kulüpte kalacak.

“Sözleşmemi yenilemek benim için çok güzel bir an. Önümüzdeki yıllarda da bu kulüpte oynayabileceğini bilmek gerçekten iyi bir his,” diyor Van den Elshout, sözleşme imzalamasını geriye dönüp değerlendirirken.

Laheyli orta saha oyuncusu, cumartesi öğleden sonra FC Groningen karşısında ilk 11'de yer alacak gibi görünüyor. Jakub Moder'in sezonu sona erdi.

Bu durumda Van den Elshout, Oussama Targhalline ve Valente ile birlikte Feyenoord'un orta sahasını oluşturacak. Sonuncusuyla bu sezondan beri sıkı bir bağ kurdu.