Feyenoord'un eski oyuncusu bir çıkış yolu arıyor ve PSV'ye teklif ediliyor

Eindhovens Dagblad gazetesi kulüp muhabiri Rik Elfrink’in haberine göre, Hugo Bueno (23) kısa süre önce PSV’ye önerildi. Son dönemdeki lig şampiyonu, bu yaz kadrosuna bir sol bek katmak istiyor.

Elfrink’e göre, PSV yeni bir kanat bek arayışında birçok oyuncuyla ilgileniyor.

“Örneğin, Bayern Münih’ten 20 yaşındaki Adam Aznou geçmişte kulübü güçlendirmek için aday gösterilmişti ve belki de yine bir seçenek olabilir, ancak listede birinci sırada görünmüyor.”

“Aznou, sportif açıdan oldukça zorlu bir yıl geçirdi. Everton onu Bayern’den transfer etti, ancak Aznou neredeyse hiç forma giymedi,” diye yazıyor Elfrink.

2024/25 sezonunda Feyenoord forması giyen Bueno’nun adı ise PSV’ye önerildi. “PSV’nin bu teklifi kabul edip etmeyeceği ve bu transferi gerçekleştirebilecek mi, henüz belli değil.”

“Listede pek çok isim var ve üstelik bir sol bek transferi, PSV’nin yapacağı diğer seçimlere de bağlı olabilir,” diye ekliyor Elfrink.

Bueno, geçtiğimiz sezon Wolverhampton Wanderers ile birlikte Premier Lig’den küme düştü. Şu anda Championship’te oynayacak olan kulüple 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, bir çıkış yolu arıyor gibi görünüyor.