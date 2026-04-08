Feyenoord'un başarısız oyuncusu formunu yeniden kazandı ve küme yükselme mücadelesinde yeniden önemli bir rol üstleniyor

Cyle Larin, Salı akşamı attığı golle, doğrudan rakibi Wrexham'ı 1-5 mağlup eden Southampton için yine önemli bir rol oynadı. Eski Feyenoord kiralık oyuncusu, Rotterdam'dan ayrılmasının ardından formda olan Southampton'da yavaş yavaş eski formuna kavuşmaya başladı.

Larin ve Feyenoord arasındaki birliktelik genel olarak büyük bir başarı olarak nitelendirilemezdi. Kanadalı forvet, 2025 yazında RCD Mallorca'dan kiralanmıştı, ancak altı ay sonra VriendenLoterij Eredivisie'nin şu anki ikincisi olan takımdan ayrıldı.

88 kez Kanada milli forması giyen oyuncu, Robin van Persie'nin takımında toplam 15 maçta forma giydi ve bu maçlarda bir gol attı. Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a karşı oynanan maçta forvet, son dakikalarda skoru 3-1'e getiren golü attı.

Feyenoord formasıyla yaklaşık 400 dakika oynadıktan sonra, Larin ile kulüp arasındaki işbirliği sona erdi. Championship kulübü Southampton, onun bir sonraki durağı oldu; bu adım, şu ana kadar kesinlikle ona yarar sağladı.

Feyenoord'da oynadığından neredeyse 300 dakika daha fazla süre aldığı 13 maçta Larin, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Salı günü Wrexham ile oynanan maçta skoru 3-1'e getiren golü attı.

Maçın başında Kanadalı oyuncu, kafayla vurduğu topun üst direğe çarpmasıyla golü az farkla kaçırmıştı. Ancak maçın 60. dakikasında orta sahada yaşanan bir hatadan yararlanarak uzun bir koşunun ardından topu ağlara gönderdi. Böylece forvet, aradığı golü buldu.

"Topun bana doğru geldiğini anladığım anda, hemen koşmaya başladım. Uzun sürmüş gibi görünüyor, ama öyle değil. Kafamda tek bir şey vardı: topu ağlara göndermek, ve bunu başardım," dedi maçtan sonra golüyle ilgili olarak.

Takımı zaten mükemmel bir formda. Bu hafta başında Arsenal, FA Cup çeyrek finalinde mağlup edildi; ayrıca, Kasım ayında görevden alınan Will Still'in yerine geçen Tonda Eckert'in takımı, Ocak ortasından bu yana yenilgi yüzü görmedi. Southampton şu anda altıncı sırada yer alıyor ve bu konumla play-off'lara katılmayı garantiledi.