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Feyenoord, pazar öğleden sonra De Kuip'te Ajax'ı ağırlayacak ve De Klassieker'de hayal kırıklığı yaratan serisine sonunda son vermeyi umacak. Giovanni van Bronckhorst, kritik maç öncesinde özellikle savunmanın göbeğinde ve ileri uçta zorlu seçimlerle karşı karşıya.

Son dört maçını kaybeden Feyenoord, yedi maçtır galibiyet alamıyor. Rotterdam ekibi geçen hafta sonu kentteki rakibi Excelsior'a 2-3 yenildi, salı günü ise Avrupa mücadelesinde FC Porto'ya 0-1 mağlup oldu.

Van Bronckhorst, Portekiz ekibine karşı alınan yenilgiye rağmen takımının performansından güven kazanmış olacak. Bu nedenle Ajax karşısındaki ilk 11'inde büyük değişiklikler yapması beklenmiyor.

Florian Kastenmeier'in Feyenoord kalesindeki yerini koruması bekleniyor. Alman kaleci, performansı beklentilerin altında kaldığı için ilk 11'deki yerini kaybeden Tjark Ernst'in yerine oynadığı FC Porto maçındaki ilk karşılaşmasında güçlü bir izlenim bıraktı.

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Van Bronckhorst'u savunmanın göbeğinde dikkat çekici bir karar bekliyor. Thijs Kraaijeveld ve Mika Mármol, FC Porto karşısında sağlam bir stoper ikilisi oluşturdu. İkilinin Ajax'a karşı da savunmanın merkezinde birlikte oynaması bekleniyor.

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Bu durumda Tsuyoshi Watanabe'nin yedek kulübesinde oturması gerekecek. Beklerde Givairo Read ve Javi López'in maça başlaması, orta sahada ise Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte ve Oussama Targhaline'nin görev yapması bekleniyor.

Feyenoord için önemli bir moral kaynağı, salı günü FC Porto karşısında dönüşünün ardından 90 dakika oynayan Anis Hadj Moussa'nın yeniden forma giyebilecek olması. Kanat oyuncusunun Ajax karşısında da sağda, Luciano Valente'nin ise solda görev yapması bekleniyor.

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Hücum hattındaki en büyük belirsizlik santrfor pozisyonunda. Hafta içinde Shaqueel van Persie'yi Nacho Ferri'ye tercih eden Van Bronckhorst'un, De Klassieker'de yeniden İspanyol forveti seçmesi bekleniyor.

Jakub Moder'in uzun bir aranın ardından Feyenoord'un maç kadrosuna dönmesi bekleniyor. Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste ve Tijme Wessels ise hâlâ forma giyemeyecek.

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De Klassieker, Eredivisie'de 13 maçta topladığı 25 puanla beşinci sırada bulunan Feyenoord için büyük önem taşıyor. Rotterdam ekibi kazanırsa Ajax'la puanlarını eşitleyecek. De Kuip'teki maç pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Feyenoord'un muhtemel 11'i: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.