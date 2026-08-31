Feyenoord'un radarına Bojan Miovski girdi. Bunu Sky Sports ile The Rangers Review duyurdu. Rangers FC'nin 27 yaşındaki santrforu, Rotterdam-Zuid'de Lille OSC'ye giden Ayase Ueda'nın olası halefi olarak görülüyor. Geçici bir transfer ihtimaller arasında yer alıyor. Haber daha sonra Algemeen Dagblad tarafından da doğrulandı.

The Rangers Review'a göre Feyenoord, pazartesi günü Miovski'nin De Kuip'e gelebilmesi için gereken şartları Rangers'a sordu. Gazeteci Joshua Barrie, İskoç kulübünün forvetin geçici transferine sıcak bakabileceğini aktarıyor.

Ueda yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Fransa'ya transfer oldu ve bu sayede Feyenoord, santrfor pozisyonunu yeniden doldurmak için alan kazandı. Kulübün elinde şu anda Nacho Ferri ve Shaqueel van Persie olmak üzere iki santrfor daha bulunuyor.

Miovski'nin adı artık Feyenoord'da ciddi şekilde gündeme gelmiş durumda. Sky Sports, Feyenoord'un Kuzey Makedonyalı hücum oyuncusunun menajerleriyle şimdiden temas kurduğunu yazdı.

Miovski'nin Rangers'tan ayrılması ihtimal dışı değil. İskoç devi, Portland Timbers'tan Kevin Kelsy'yi kadrosuna katmak için çalışıyor ve oyuncu Ibrox'taki sağlık kontrolünden başarıyla geçti.

Rangers, Kelsy transferini gerçekten tamamlarsa bu durum Miovski'nin ayrılığına kapı aralayabilir. Santrfor geçen yıl Girona'dan 3 milyon euro karşılığında transfer edilmişti ancak İskoçya'da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi.

Miovski geçen sezon Rangers formasıyla ligde 26 maçta görev yaptı. Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 41 kez forma giyen oyuncu bu maçlarda yedi gol attı ve sık sık oyuna sonradan giren isimlerden biri oldu.

Miovski'nin Rangers ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Bu nedenle Feyenoord'un bonservis bedeli konusunda İskoç kulübüyle pazarlık yapması gerekecek. Santrforun güncel piyasa tahminine göre değeri yaklaşık 2,5 milyon euro.