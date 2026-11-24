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Feyenoord U19, Gençlik Ligi'nde A takıma kötü örnek oldu. Rotterdam ekibinin gençleri, Varkenoord'da FC Porto U19'a 0-1 yenildi.

Rotterdam ekibinin gençleri maça kötü başladı ve henüz üçüncü dakikada geriye düştü. Boaz Plantinga topu iyi uzaklaştıramayınca Duarte Cunha şut çekme fırsatı buldu. Sol bek, Feyenoord kalecisi Stenn de Mol'u mağlup etti. Kaleci de pozisyonda pek iyi bir görüntü vermedi.

Levi Haps, bireysel becerisiyle ev sahibi ekibin ilk önemli fırsatını yarattı. Ancak Porto kalecisi şutunu kurtardı.

Teknik direktör Jimmy Lucassen'in takımı, 25. dakikada ikinci golü yemekten kurtuldu. André Miranda, kaleci De Mol'u geçti ancak şutunu Dani Slory engelledi.

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Ardından Kelvin Neijenhuis'in gördüğü akılalmaz kırmızı kart, Feyenoord U19'u on kişi bıraktı. Forvet, rakibinin yüzüne vurunca oyundan atıldı.

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Rotterdam ekibi, bir kişi eksik oynamasına rağmen devre arasından hemen önce beraberlik için çok önemli bir fırsat yakaladı. Bir pası kesen Haps, Portekiz temsilcisinin kalesine doğru önünde kimse olmadan ilerledi. Ancak kanat oyuncusu topu sert bir vuruşla kalenin üzerinden gönderince Feyenoord devre arasına geride girdi.

Varkenoord'daki taraftarlar, Feyenoord'un ikinci yarıda beraberlik golünü aradığını gördü. Ancak Porto tek farklı üstünlüğünü korudu ve ikinci yarıda gol fırsatları azdı.

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Lucassen, son bölümde Ilai Grootfaam'ın da aralarında bulunduğu oyuncuları sahaya sürdü ancak takımı gerçek anlamda bir son hücum baskısı kuramadı. Bu yenilgi, Feyenoord U19'un Gençlik Ligi'ndeki kayıpsız serisini sona erdirdi.

Genç takım, Gençlik Ligi serüvenine deplasmanda FC Barcelona'yı 1-2 yenerek çok iyi başlamıştı. Ardından Como 1907'yi 1-0 mağlup eden Feyenoord, Real Betis deplasmanından da galip ayrılmıştı (1-4). Sonrasında Varkenoord'da Inter'i 3-1 yenmişti. FC Porto yenilgisinin ardından Feyenoord U19'un beş maç sonunda 12 puanı bulunuyor.

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FC Porto yenilgisinin ardından Feyenoord U19'un beş maç sonunda 12 puanı bulunuyor. Takım, 36 kulüp arasında hâlâ üçüncü sırada.