Barcelona oyuncusu Dani Olmo, hem yerel hem de Avrupa'da bu sezona yaptığı etkileyici başlangıcın ardından takımının özelliklerini sıraladı.

Barcelona, çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" sahasında Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek gösterişli bir galibiyet aldı ve kıtanın büyüklerine erken bir uyarı gönderdi.

Beş golü şu isimler kaydetti: Raphinha (iki gol), Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus.

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Dani Olmo, "Movistar" ağına şunları söyledi: "Lamine'in o serbest vuruşu golle noktalamasından çok mutluyuz. O hırslı biri. Her zaman gol atmak, takımın kazanmasına yardımcı olmak istiyor ve gol atsın ya da atmasın bunu her zaman yapıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için bu seviyeye bu kadar hızlı ulaşmak doğal olabilir. Çok ileri çıkan, her zaman oyunu ele alan bir takımız; hücumda gereken kaliteye sahibiz ve çok sayıda fırsat yaratıyoruz... Sonuçta o fırsatları yaratan biziz."

Olmo devam etti: "Mükemmel şekilde uyum sağlayan bir takımız. Esneğiz ve farklı mevkilerde oynayabilecek oyunculara sahibiz. Hepimiz bu işin içinde birlikteyiz. Bu çok açık ve hepimiz takımın kazanmasına yardımcı olacağız."

Şunları ekledi: "Beklentiler her zaman yüksek. Biz Barcelona'yız. Her şey için yarışmak istiyoruz. Bu şekilde devam etmek kolay değil, çünkü asıl zorluk zirvede kalmakta. Ama her zaman gelişme için bir alan vardır."