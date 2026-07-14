Feyenoord, Timon Wellenreuther’i VfL Wolfsburg’a dikkat çekici derecede düşük bir bedel karşılığında sattı

Sky Sport’tan transfer piyasası uzmanı Florian Plettenberg’in bildirdiğine göre, Feyenoord ve VfL Wolfsburg, Timon Wellenreuther’in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Rotterdam ekibi, kalecinin satışından bir milyon euro gelir elde edecek.

Wellenreuther'in ayrılışı hiç de beklenmedik bir gelişme değil. 2027 ortasına kadar süren sözleşmesine rağmen Alman oyuncu yeni bir maceraya atılmak istediğini belirtmiş ve Wolfsburg da hemen devreye girmişti.

Wellenreuther, 2022 yılında Anderlecht'ten Feyenoord'a kiralık olarak transfer olmuştu; Feyenoord ise bir sezon sonra onu Belçika'nın önde gelen kulübünden 1 milyon euro karşılığında kalıcı olarak kadrosuna kattı.

Feyenoord’da Wellenreuther ilk başta yedek kaleciydi, ancak kaleci etkileyici performansıyla kulübün kendi yetiştirdiği Justin Bijlow’u nihayetinde ilk on birden etti.

Karlsruhe doğumlu kaleci, Feyenoord formasıyla toplam 125 resmi maça çıktı ve bu süre zarfında bir kez lig şampiyonluğu, KNVB Kupası ve Johan Cruijff Kupası’nı kazandı.

Wellenreuther, 2. Bundesliga’da mücadele eden Wolfsburg ile 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı ve burada yeni birinci kaleci olacak. Şu anki birinci kaleci Kamil Grabara ayrılmak istiyor ve Atalanta’nın da aralarında bulunduğu kulüplerin ilgisini çekiyor.

Feyenoord, Wellenreuther’in yerine Tjark Ernst’i transfer etti. Alman oyuncu, Hertha BSC’den yaklaşık beş milyon avroya transfer oldu.

Algemeen Dagblad gazetesi günün erken saatlerinde, Wellenreuther’in Tjark’ın transfer masraflarını “kısmen ya da belki de tamamen karşılayabileceğini” yazmıştı, ancak bir milyon avroluk katkı nihayetinde biraz hayal kırıklığı yaratıyor.