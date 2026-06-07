Feyenoord teknik direktörü Van Persie için "hayatındaki dönüm noktası" saha dışında gerçekleşti

Robin van Persie, Helden Magazine ile yaptığı kapsamlı röportajda hayatındaki çok önemli bir anı işaret ediyor. Feyenoord'un teknik direktörü, futbolcu olarak yaşadığı bir zirve anını değil, Kasım 2006'da oğlu Shaqueel'in doğumunu öne çıkarıyor.

Van Persie o zamanlar 23 yaşında bir Arsenal oyuncusuydu ve eşi Bouchra ile birlikte Londra'da yaşıyordu. "Shaqueel'in doğumu hayatımın dönüm noktası oldu," diyor daha sonra Manchester United'a transfer olan eski forvet.

Feyenoord'un teknik direktörü, babalık sayesinde kendi deyimiyle "daha iyi ve daha keyifli bir insan" oldu. "İçimde daha fazla huzur buldum ve daha dengeli hale geldim. Ondan önceki dönemde çok huzursuzdum. Çok şey istiyordum: Arsenal'de çıkış yakalamak, Hollanda Milli Takımı'nda vazgeçilmez bir oyuncu olmak."

"Baba olduğumda zihnim daha sakinleşti, bu sayede antrenmanlarımı ve oyunumu daha iyi hale getirdim. Shaqueel'in doğumu sadece harika bir an değildi, kariyerim için de muhteşemdi," diyor eski Hollanda milli takım oyuncusu, ki kendisi Fenerbahçe'de de forma giymiş ve kariyerini Feyenoord'da sonlandırmıştı.

Van Persie senior, ilgili ve özverili bir baba, diye vurguluyor Shaqueel röportajda. ''Robin çok sevimli bir baba. Çok sportif ve ilgili, hep oyunlar oynardık. Ama beni asla kazanmaya izin vermezdi, gerçekten kendim hak etmem gerekiyordu.''

Feyenoord teknik direktörü, oğluyla aralıksız oyun oynadığı eski günleri hatırlıyor. "Karım Bouchra bir ara şöyle dedi: 'Shaqueel'i bir kez olsun kazanmasına izin ver, o duyguyu yaşaması onun için de güzel olmaz mı?' Öyle olabilir, dedim, ama bunu hak etmeli. Bu aşamayı geçmesi gerekiyor."

Feyenoord'un genç forveti (19) sonunda babasını yenmeyi başardı. Shaqueel van Persie, tüm bu oyunlar sayesinde "giderek daha iyi bir futbolcu" oldu. "İyi bir teknik, yeni normal haline geldi. Birçok oyuncu için on defadan dokuzunda topu iyi kontrol etmek veya kafayla vurmak normal değildir, ama Shaqueel için durum böyle. Şimdi bunun meyvelerini topluyor."