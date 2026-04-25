Robin van Persie bu işbirliğinden son derece memnun ve Feyenoord'da daha uzun süre kalmayı umuyor

Robin van Persie, FC Groningen maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Dick Advocaat ile olan işbirliğinden çok memnun olduğunu belirtti. Teknik direktör de bu işbirliğini gelecek sezon da sürdürmek istiyor.

Feyenoord, Cumartesi öğleden sonra De Kuip'te FC Groningen'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Rotterdam ekibi, VriendenLoterij Eredivisie'de herkesin gözdesi olan ikinci sıra için verdiği mücadelede önemli bir adım attı.

Advocaat, Mart ayından bu yana Rotterdam'da danışmanlık görevini sürdürüyor. 78 yaşındaki Laheyli teknik adam, maç günlerinde yedek kulübesinde yer almıyor, ancak esas olarak fikir danışmanı olarak görev yapıyor. Van Persie de bu işbirliğinden oldukça memnun.

"Aslında Dick'le her gün konuşuyorum, o burada olmasa bile. Neredeyse her gün telefonlaşıyoruz ve her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz," diye söze başlıyor Van Persie. "Bu, benim teknik ekibimle yaptığımın aynısı."

"Dick bu konuda rahat ve eğlenceli bir şekilde katkı sağlıyor. Eleştirel sorular soruyor ve fikirlerini paylaşıyor. Bunu gerçekten çok seviyorum," diye devam ediyor. Van Persie daha önce ESPN'e de deneyimli teknik direktörün oyun stilinde büyük bir rol oynadığını belirtmiş, bu sayede Feyenoord'un önceki maçlara kıyasla biraz daha kompakt bir görüntü sergilediğini söylemişti.

"Dick'in bunda kesinlikle bir rolü var, ama teknik ekibim ve oyuncularımın da var. Her türlü senaryoyu çalışıyoruz ve oyuncularla ne yapılması gerektiğini tartışıyoruz," diyor Van Persie, Advocaat'ın etkisi hakkında.

Van Persie'ye kalırsa, La Hague'lı teknik adam gelecek sezon da Eredivisie'de şu anda ikinci sırada yer alan takımda kalacak. "Bana kalırsa evet. Bunu çok isterim," diye bitiriyor.