Feyenoord, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini çarşamba akşamı Como 1907'yi 3-2 yenerek aldı. Ancak Rotterdam ekibi için olumsuz gelişme, sakatlanan Luciano Valente'nin devre arasında soyunma odasında kalmasıydı.

Maçın ardından Ziggo Sport'a konuşan Giovanni van Bronckhorst, Valente'nin oyundan çıkmasına kısaca değindi. Feyenoord teknik direktörü, "Teknik ekiple ikinci yarı hakkında konuşuyorduk. O sırada biraz tutulma hissetmeye başladığı anlaşıldı. İlk yarıda da bir anlık sıkıntı yaşamıştı ama o zaman oynamaya devam edebilmişti" diyerek durumun ciddi görünmediğini belirtti.

"Onunla ilgili risk almak istemedik. Umarım ciddi bir şey değildir. Yarın duruma bakacağız."

Van Bronckhorst, takımının oyunundan ise çok memnundu. "Bence çok iyi oynadık. Üstelik oynamak istediğimiz şekilde oynadık. Neredeyse maç boyunca baskı kurmaya çalıştık. 3-1'lik skor rahatlatıcıydı."

Skoru 3-1'e getiren gol, Robert Sánchez'in kendi kalesine attığı goldü. Anis Hadj Moussa'nın uzaktan çektiği ve birine çarpan şut, direğe ve Como kalecisine çarparak ağlara gitti. Maçta göz dolduran Hadj Moussa, daha önce 2-1'lik golü de atmıştı.

Van Bronckhorst, sağ kanat oyuncusu için "Önemli bir oyuncu" dedi. "Rai 1'de az önce onu Robben'e benzettiklerini duydum."

"Sola yönelip içeri kat edeceğini biliyorsunuz ama bunu o kadar çabuk ve o kadar süratli yapıyor ki savunması çok zor."