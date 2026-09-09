Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Javi López’ün FC Barcelona karşısındaki dikkat çekici pozisyonunu açıkladı

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi tercih ettiği ilk 11’e açıklık getirdi. Buna göre sol bek Javi López’i (kağıt üzerinde) sol kanatta görevlendirirken, çok konuşulan Anis Hadj Moussa’yı da ilk 11’de başlatıyor.

Hikâye artık biliniyor: Hadj Moussa, Ittihad Club’a transfer olmak istiyordu, transfer banka teminatı nedeniyle gerçekleşmedi ve NEC maçı öncesinde iki kez geç kaldığı için Nijmegen’e giden kafilede yer almadı.

Cezayirli oyuncu artık bu durumu geride bıraktı ve Çarşamba akşamı Spotify Camp Nou’da ilk 11’de sahaya çıkıyor. "Onun bize neler katabileceğini ve bizim için neler ortaya koyması gerektiğini biliyoruz" diyen Van Bronckhorst, Ziggo Sport'a konuştu.

"Kalitelerinin gerekli olacağını da düşünüyorum" diyen teknik adam, ardından López’in hücumdaki pozisyonuna değindi. "O tam anlamıyla bir sol açık değil, dizilişte bazı uyarlamalar yaptık."

"Çok fazla değişiklik yapmak da istemiyorum, sonuçta son bir ayda bazı otomatizmler oluşturduk, bunu korumak istiyoruz. Sadece küçük bir nüans farkı var, Javi’nin solda olmasıyla da ilgili."

"İki şey yapabileceğinizi görüyorsunuz: geri çekilmek ve otobüsü çekmek, ama prensipte Javi’nin en arka hatta gelmesini istemiyorum. Geriye itilmek zorunda kalacağınız anlar olacaktır ama niyetimiz arkada dört oyuncuyla kalmak."

"Ama gerekirse bu sayı beşe çıkacak. O hızlı, sık sık ileri çıkan bir bek. Yani ileri gitme potansiyeli ve imkânı olan biri, bugün de bunu yapmalı" ifadelerini kullandı Van Bronckhorst.

Barcelona ilk 11’i: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Feyenoord ilk 11’i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, López.