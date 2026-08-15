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Jeroen van Poppel

Çeviri:

Feyenoord teklif aldı ve sonunda milyonlarca euroluk fiyaskodan kurtulabilir

Transfers
Feyenoord
Hajduk Split
N. Kasanwirjo

Hajduk Split, Feyenoord Transfermarkt'ın haberine göre Neraysho Kasanwirjo için resmen Feyenoord'un kapısını çaldı. Hırvat kulübü, 24 yaşındaki savunmacıyla somut şekilde ilgileniyor ve De Kuip'e teklifini sundu.

Feyenoord, Kasanwirjo'nun ayrılığına açık yaklaşırken, bu süreçte bonservisiyle bir transfer hedefliyor.

Kasanwirjo, Fortuna Sittard'daki kiralık döneminin ardından kısa süre önce Feyenoord'a geri döndü. Daha önce de Rotterdam ekibi tarafından geçici olarak başka kulüplere gönderilmişti. Savunmacı, kiralık olarak Rapid Wien, Rangers FC ve Molde FK formaları giydi.

Feyenoord, Kasanwirjo'yu Ocak 2023'te FC Groningen'den 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Rotterdam'a gelişinden bu yana De Kuip'te beklenen çıkışı yapamadı. De Kuip'teki sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Amsterdam doğumlu Kasanwirjo, asıl olarak stoper mevkisinde görev yapıyor ancak sağ bek ve sol bek olarak da oynayabiliyor. Sağ ayağını kullanan savunmacı 1,85 metre boyunda ve Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını 13 kez giydi.

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Transfermarkt, Kasanwirjo'nun güncel piyasa değerini 1,5 milyon euro olarak tahmin ediyor.

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