Feyenoord, pazar öğleden sonra PEC Zwolle karşısında tarihi bir skor elde etti. Giovanni van Bronckhorst’un ekibi, MAC3PARK Stadyumu’nda baştan sona oyunun hâkimiydi ve 0-7 kazandı; böylece Rotterdam temsilcisi Şampiyonlar Ligi’nde FC Barcelona’ya karşı aldığı acı verici 5-1’lik yenilginin ardından çok net bir toparlanma gösterdi. Bu sonuç, PEC Zwolle için kulüp tarihinin en ağır yenilgisi oldu.

Rotterdam ekibi, Cambuur deplasmanındaki havai fişek olayının ardından kulübün kendi kararıyla iki maç boyunca deplasman tribünlerini boş bırakması nedeniyle, yanında taraftarı olmadan maça başladı. Eski Feyenoord teknik direktörü ve eski PEC oyuncusu Arne Slot’un gözleri önünde Feyenoord maça güçlü girdi: Givairo Read ilk altı dakika içinde iki kez direğe takılırken, Luciano Valente de topu kıl payı auta gönderdi.

Onuncu dakikada Nacho Ferri, Mika Mármol’un ortasında açılış golünü attığını düşündü ancak VAR, İspanyol savunmacının topu koluyla kontrol ettiğini tespit etti. Sekiz dakika sonra Feyenoord yine de öne geçti; Ferri’nin Simon Graves’e çarpan şutunda top ağlara gitti ve gol, PEC savunmacısının kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti.

Ferri, ilk resmî golü için fazla beklemedi. Anis Hadj Moussa 23. dakikada Read’i kaçırdı, sağ bek de yerden ortaladı ve Ferri soğukkanlı bir vuruşla skoru 0-2’ye getirdi. Feyenoord bunun ardından PEC’i tamamen baskı altına aldı ve yarım saati biraz geçtikten sonra topa sahip olma oranı yaklaşık yüzde 75’ti.

40. dakikada karşılaşma fiilen sona erdi. Read ile Hadj Moussa sağ kanatta bir kez daha etkili bir iş birliği yaptı, ardından Gjivai Zechiël yakın köşeden 0-3’ü attı ve böylece bu sezonki beşinci golünü kaydetti. Bunun ardından ev sahibi tribünlerinden yüksek sesle "utanın" tezahüratı yükseldi; bu ses devre arasından sonra da sık sık duyuldu.

PEC teknik direktörü Van der Vegt devre arasında üç değişiklik yaptı ama ikinci yarının başlamasından dört dakika sonra yine gol geldi. Nick Viergever’in müdahalesinin ardından top Ferri’nin önünde kaldı, o da sert bir vuruşla skoru 0-4 yaptı. Feyenoord kalecisi Timon Ernst ise ancak 58. dakikada ilk kez ciddi bir kurtarış yapmak zorunda kaldı.

Feyenoord bunun ardından da acımadı. Hadj Moussa 63. dakikada atağı bizzat başlattı, Valente’den topu geri aldı ve sağ üst köşeye nefis bir vuruşla 0-5’i attı. Bundan altı dakika sonra oyuna sonradan giren Jivayno Zinhagel, Read’in asistinde skoru 0-6’ya getirdi ve profesyonel kariyerindeki ilk golünü kutladı.

Feyenoord bununla da durmadı. 77. dakikada Hadj Moussa sağdan içeri kat etti, çok uzun bir dribling yaptı ve yaklaşık 15 metreden topu ağlara göndererek skoru 0-7’ye taşıdı; bu, öğleden sonraki ikinci golüydü. Maçın son bölümünde oyuna sonradan giren Sem Steijn, Feyenoord adına 0-8’i atma fırsatını yakaladı ancak Graves topu çizgiden çıkardı.

Feyenoord, bu farklı galibiyet sayesinde şimdilik VriendenLoterij Eredivisie’de ikinci sıraya yükselirken, PEC ise 16. basamağa geriledi.