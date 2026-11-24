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Feyenoord taraftarları, salı akşamı FC Porto ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının başlamasına kısa süre kala Ziggo Sport'a büyük öfke duydu. Rotterdam ekibinin taraftarları De Kuip'te etkileyici bir tribün gösterisi hazırladı ancak spor kanalı, izleyicilerin tepkisine rağmen maç önü yayınını bölmedi.

Feyenoord taraftarları, Portekiz'in önde gelen kulübüyle oynanacak Avrupa mücadelesi için etkileyici bir tribün gösterisi hazırlamıştı. De Kuip tribünlerinde dev harflerle ‘Orada uzakta birer işaret ışığı gibi parlıyorlar’ yazıyordu.

Bu sözler, kulübün Hand in Hand, Kameraden adlı marşından alınmıştı. Feyenoord taraftarları böylece FC Porto maçı öncesinde etkileyici bir atmosfer yarattı.

Bu sırada Ziggo Sport'ta Wytse van der Goot, Kees van Wonderen, Noa Vahle ve Khalid Boulahrouz maç öncesi değerlendirmelerini yapıyordu. Dörtlü, tribün gösterisi sürerken konuşmaya devam etti.

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Spor kanalı bu nedenle sosyal medyada hemen yoğun eleştiriyle karşılaştı. Çok sayıda taraftar, De Kuip'teki atmosferin televizyon izleyicilerine aktarılması için Ziggo Sport'un değerlendirmeye bir süre ara vermesini tercih ederdi.

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X'te tepkiler özellikle Vahle ve Boulahrouz'a yöneldi. Bir taraftar, “Noa Vahle ve Khalid Bouhlarouz'un tribün gösterisi boyunca konuşması gerçekten inanılmaz derecede kötü” diye yazdı.

Bir başka izleyici, “Ziggo'dakiler bundan sonra açılış gösterilerinde çenelerini kapatabilir mi?” diye sordu. Sosyal medya platformunda “Böyle bir şeyi nasıl mahvedebilirsiniz?” tepkisi de dile getirildi.

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Bir başka izleyici ise alternatif bir ses seçeneği sunması için doğrudan Ziggo Sport'a seslendi. Taraftar, spor kanalı ekibinin ‘aptalca’ konuşmaları olmadan yalnızca stadyumun sesini duymak istiyor.

Feyenoord ise FC Porto karşısında, geçen cumartesi Excelsior'a karşı aldığı acı verici 2-3'lük yenilgiyi telafi etmeyi umuyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Avrupa mücadelesi için takımında birkaç değişiklik yaptı.

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Kalede Tjark Ernst yerine Florian Kastenmeier'i tercih ederken Shaqueel van Persie'yi hücumun en ucunda görevlendirdi. Van Bronckhorst'un pazartesi günü Porto maçına yetişeceğini söylediği Anis Hadj Moussa da kadroda yer alıyor.