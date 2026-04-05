Feyenoord taraftarları Valente'nin röportajını görünce neye bakacaklarını bilemediler: "Hemen sözleşmesini iade etsin!"

Luciano Valente, Feyenoord'un "harika" bir ilk yarı oynadığını düşünüyor; orta saha oyuncusu, FC Volendam'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 0-0 beraberliğin ardından ESPN'e verdiği demeçte böyle konuştu. Bu sözleri, Feyenoord taraftarları tarafından pek hoş karşılanmadı.

"İlk yarıyı oldukça iyi buldum ve Volendam karşısında da böyle olmalı," dedi Groningenli oyuncu, ücretli kanalla yaptığı röportajda. "Sadece golümüzü atmalıyız." Rotterdamlılar ilk yarıda pek gol fırsatı bulamadılar.

Raheem Sterling topu direğin yanlış tarafına çok az farkla kaçırdı ve Gonçalo Borges yaklaşık on beş metreden topu üstten dışarı attı. Diğer tarafta FC Volendam, Aurelio Oehlers aracılığıyla açılış golü için bir fırsat yakaladı. Kanat forveti, Joel Ideho'nun ortasında topu yan ağlara gönderdi.

"Zaten zorlanıyoruz ve bu tür maçlarda fırsatları mutlaka gole çevirmelisin," diyor Valente. "Ayrıca çok az pozisyon yaratıyoruz ve ikinci yarıda Volendam'ın işine biraz yarıyoruz. Onlar kontra ataklarla oynamayı seviyorlar ve biz sık sık topu kaybediyoruz, bu da onların gücünü ortaya çıkarıyor."

Bu sözler, oyun kurucuya eleştiri yağmuruna neden oldu. "Oh, o zaman korkarım ki ben başka bir şey izlemişim," diye tepki gösterdi X'te bir Feyenoord taraftarı. "Valente ilk yarıyı iyi bulmuştu...," diye inanamayan bir ses duyuldu. "Hemen sözleşmesini iade etsin!"

"O kadar da iyi oynamadan ikinci sıradayız," diye devam ediyor Valente, ESPN'de. "Taraftarların duyguları anlaşılır, ama bizim için pek bir anlamı yok. Her hafta devam etmeliyiz ve tek bir hedefimiz var. Çok önemli bir maç yaklaşıyor. Hala ikinci sıradayız, ne kadar tuhaf olsa da," diye bitiriyor.

Önümüzdeki hafta Eredivisie'de ikinci sıra ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi bileti için verilecek mücadelede belirleyici bir maç oynanacak. Feyenoord, Rotterdam ekibinin sadece bir puan gerisinde bulunan NEC ile doğrudan karşılaşmak üzere Nijmegen'e gidecek. FC Twente ise ikinci sıradan dört puan geride bulunuyor.