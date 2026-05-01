Feyenoord taraftarları, Shaqueel van Persie'nin fotoğrafının altına aynı görüşte yorumlar yazıyor

Shaqueel van Persie ile ilgili iyi haberler var. Feyenoord’un 19 yaşındaki forveti tekrar antrenman sahasına çıktı; Rotterdam ekibi bunu Cuma günü duyurdu.

Feyenoord, sosyal medya hesaplarında Van Persie'nin antrenman sahasındaki bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altında "Sahaya hoş geldin, Shaqueel" yazıyor.

Gönderinin altına olumlu yorumlar yağdı. "Harika! Başarılar evlat!" diye yorum yapanlar oldu. "Evet, umarım bir maç daha oynar" diyenler de vardı. Bir başkası ise "Ne güzel" diye yazdı.

Van Persie junior, Ocak ayı sonunda Avrupa Ligi'nde Real Betis ile oynanan deplasman maçında dizinden sakatlandı. Forvet, sedyeyle sahadan çıkarıldı ve ön çapraz bağ yırtılması korkusu yaşandı.

Sonunda sakatlık nispeten hafif çıktı. Birkaç gün sonra Feyenoord şu açıklamayı yaptı: “Shaqueel van Persie'nin sakatlığı tıbbi olarak daha ayrıntılı bir şekilde incelendi. Tıbbi bulgular olumlu ve ameliyatın gerekli olmadığına işaret ediyor.”

O zaman VriendenLoterij Eredivisie'nin şu anki ikincisi, "bu sezon tekrar sahaya çıkmasının gerçekçi olduğunu" belirtmişti. Feyenoord'un bu sezon oynayacağı üç maç kaldı: Fortuna Sittard (önümüzdeki Pazar), AZ (10 Mayıs) ve PEC Zwolle (17 Mayıs).

Rotterdam ekibi, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanacağı için sezonu ikinci sırada bitirmeyi umuyor. Üçüncü sıradaki NEC ile aralarındaki puan farkı şu anda üç puan.

Van Persie, sakatlanmadan kısa bir süre önce Sparta Rotterdam karşısında forvet olarak iki güzel golle, bunlardan biri de bir ters vuruşla, etkileyici bir performans sergilemişti. Ancak bu, Feyenoord için bir fayda sağlamadı, çünkü maç son anda 3-4 kaybedildi.