Yaklaşık bir saatin ardından Sparta - Feyenoord maçında deplasman tribünündeki bazı Feyenoord taraftarları, acı verici bir tezahüratla en kötü yüzlerini gösterdi.

"Singing Marco Bakker, Marco Bakker is zat. Hij rijdt in de ArenA alle Joden plat", deplasman tribününden yükseldi. Bununla, Ekim 1997'de Johan Cruijff ArenA'nın otopark katında meydana gelen ölümcül trafik kazasına gönderme yapıldı.

Opera sanatçısı, o dönemde alkolün etkisi altındayken 38 yaşındaki bir kadına çarptı; kadın olay yerinde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakker daha sonra aracının kontrolden çıktığını ve bu nedenle kazaya sebep olduğunu söyledi. Ancak teknik inceleme, araçta hiçbir sorun olmadığını ve Bakker'in çok fazla alkol aldığını ortaya koydu.

Feyenoord taraftarları maçın büyük bölümünde olumlu şekilde ses verip takımlarını galibiyete taşırken, deplasman tribününün bir bölümü bu trajik olay hakkında tezahürat yaptı.

Şehir derbisinde kaptan Luciano Valente, yarım saati biraz geçtikten sonra Feyenoord'u öne geçirdi. Stadion Kulübü ardından yeterince pozisyon üretti, ancak uzun süre maçı tamamen koparmayı başaramadı.