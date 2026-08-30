Anis Hadj Moussa, Feyenoord - ADO Den Haag maçının ilk yarısında Rotterdam ekibinin taraftarlarından sert eleştiriler alıyor. Feyenoord, devre arasına şaşırtıcı şekilde 0-1 geride girerken, özellikle Cezayirli sağ kanadın performansı FR12 üzerinde büyük hayal kırıklığı yaratıyor.

Mario Been de ESPN'de Hadj Moussa'yı eleştirdi. Analist, “Sık sık saklanıyor, rakibiyle birlikte dönmüyor ve çok top kaybı yapıyor” dedi. “Ondan daha fazlasını beklersiniz. Özellikle kenardan Feyenoord'a şekil vermesi gerekiyor.”

Been, asıl sorunun Hadj Moussa'nın pozisyon alışında olduğunu düşünüyor. Eski teknik adam, “İçeriye çok çabuk kat ediyor, bu yüzden oyunu tıkıyor” ifadelerini kullandı. Been'e göre kanat oyuncusu bu şekilde, Feyenoord'un kompakt ADO'ya karşı tam da genişliğe ihtiyaç duyduğu bir anda alanları daraltıyor.

ADO, 12. dakikada Oussama Targhalline'in topu talihsiz şekilde kaptırmasının ardından öne geçti. Rottier daha sonra Ian Thomas'ı buldu; onun şutu Tsuyoshi Watanabe'ye çarpıp yön değiştirdi ve kaleci Justin Ernst'i çaresiz bıraktı. Feyenoord, bunun ardından yüzde 70'ten fazla topa sahip oldu ancak Lahey ekibinin savunmasını açmakta neredeyse hiç başarılı olamadı.

Hadj Moussa, taraftarların eleştirilerinin açık şekilde merkezinde yer alıyor. Hücum oyuncusu ilk yarıda doğrudan rakibini neredeyse hiç geçemezken, sık sık top kaybı yaptı. Bir taraftar, “Moussa gerçekten her şeyi yanlış yaptı” diye yazarken, bir diğeri kısa ve net bir çağrıda bulundu: “Hadj Moussa'yı çıkarın.”

24 yaşındaki hücum oyuncusunun sözde transfer değeri de alaycı şekilde gündeme getirildi. FR12'de, “Feyenoord, Moussa için 35 milyon istiyor, 35 euro daha gerçekçi” yorumu yapıldı. Bir başka taraftar ise sağ bek Givairo Read'in bile daha fazla tehdit yarattığını düşünüyor: “Read, hücumda Moussa'dan daha tehlikeli.”

Bu arada Read de eleştirilerden tamamen kaçamadı. Bir taraftar sağ beki “abartılmış” olarak nitelendirip adı etrafında konuşulan yüksek rakamları sorguladı. Buna karşılık, onun hücuma katkısı Hadj Moussa'nın hayal kırıklığı yaratan performansını vurgulamak için kullanıldı: “Read, ceza sahasında Moussa'dan daha fazla aksiyon yapıyor. Bırakın da pozisyon değiştirsinler.”