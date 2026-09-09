Feyenoord, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi sezonuna 5-1’lik yenilgiyle başladı. FC Barcelona deplasmanında kaleci Tjark Ernst, maçın ardından FR12 üzerinde Camp Nou’daki performansı nedeniyle taraftarların sert eleştirilerinin hedefi oldu.

Ernst kalesinde dört gol gördü ve her golde kişisel olarak ağır biçimde suçlanamasa da birçok taraftar Alman kaleciden tamamen bıkmış durumda. “Bu kaleci daha hiç öyle bir top kurtarmadı ki, ‘işte burada bize yardımcı oldu’ diyeyim”, sözleriyle yıkıcı bir eleştiri yapılırken, başka bir taraftar ise “Kaleye gelen her şut gol oluyor. Bu nasıl kaleci parodisi?” diye yazdı.

Feyenoord, Ernst’i geçen yaz Timon Wellenreuther’in yerine kadrosuna kattı ancak Alman file bekçisi ilk aylarında hiç ikna edemedi. “Ernst, yine senin hatan değil ama ne zaman bir zor top çıkaracaksın?”, diye soran bir taraftarın yanında, bir başkası da alaycı şekilde “Ernst ellerini kullanabileceğini biliyor mu?” yorumunda bulundu.

Bu arada herkes Ernst’e yönelik sert eleştirilere katılmıyor. “Burada yine suçu Ernst’e atanlar: burada ne yapabilir ki? Watanabe yine uyuyor”, sözleri, Feyenoord forumunda Raphinha’nın attığı 3-0’lık gol için yapılan karşı yorumlardan biri oldu. Barcelona’nın santrforu o pozisyonda Watanabe’den kolayca sıyrıldı.

“Watanabe zaten yenilen iki golde de doğrudan işin içinde. Gerçekten olağanüstü kötü bir maç oynuyor” yorumunun yanında, bir başkası da “Watanabe bu maçta tamamen oyundan düşürülüyor” sonucuna vardı.

Tüm bu eleştirilerin karşısında, övgü alan Feyenoordlular da vardı. Luciano Valente, topla sakinliği ve özellikle paslarıyla etkileyici bir görüntü çizdi; bunların arasında, daha sonra Nacho Ferri’nin gol attığını sandığı atakta kullanılan savunmayı yaran bir pas da vardı. “Valente inanılmaz iyi oynuyor. Neredeyse hatasız bir maç”, diye yazan bir taraftarın yanında, bir diğeri de kısa ve net konuştu: “Valente gerçekten altın değerinde.”

Gjivai Zechiël de büyük takdir topladı. Orta saha oyuncusu Barcelona’ya karşı fazla çekinmeden oynadı, sık sık ileriye çıkışlar yaptı ve ilk yarıda bir şutunun yan ağlarda kaldığını gördü. “Zechiël tam bir patron”, yorumu yapılırken, başka bir taraftar da onun duruşundan etkilendiğini şu sözlerle ifade etti: “Zechiël’in hiç çekinmeden oynaması harika.”