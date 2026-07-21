Feyenoord, Summerville’in milyonluk transferinden kazanç sağlıyor: işte tutar

Crysencio Summerville, 80 milyon avroya Al-Hilal’e transfer oluyor ve Feyenoord da bundan payını alıyor. FR12.nl’nin hesaplarına göre, kanat forveti West Ham United’dan Suudi Pro Ligi’ne transfer olurken, Rotterdam kulübü yaklaşık 1,4 milyon avro alacak.

Summerville, yedi ile on sekiz yaşları arasında Feyenoord'un altyapısında yer aldı. Rotterdam'daki son döneminde forvet, FC Dordrecht ve ADO Den Haag'a kiralanmıştı.

Sözde FIFA dayanışma mekanizması aracılığıyla, transfer ücretinin en fazla yüzde beşi, söz konusu oyuncunun 12 ile 23 yaşları arasında sözleşmesi bulunan kulüpler arasında paylaştırılır. Ancak 16. yaş gününden itibaren geçen yetiştirme yılları, daha önceki yıllara göre daha fazla ağırlık taşır.

Summerville’in kariyeri göz önüne alındığında, Feyenoord’un toplam transfer bedelinin tahmini olarak yüzde 1,7 veya 1,8’ine hak kazandığı tahmin ediliyor. 80 milyon avroluk bir anlaşmada bu rakam yaklaşık 1,36 ila 1,44 milyon avroya denk geliyor.

Summerville, 2020 ortasında Feyenoord’dan Leeds United’a transfer oldu; Leeds United, Hollanda milli takım oyuncusu için 1,5 milyon euro ödedi. Premier League kulübüyle yapılan anlaşmada Feyenoord, yüzde 10’luk bir yeniden satış payı şartı koydu. Summerville, 2024 yılında 30 milyon euroya West Ham United’a satıldığında Feyenoord bu anlaşmadan tam anlamıyla yararlandı.

Yeniden satış payı, dayanışma payı ve yetiştirme bedeli sayesinde Feyenoord, iki yıl önce İngiltere’den toplam 4,5 milyon euro aldı.

Feyenoord, Summerville'den toplamda yaklaşık 7,4 milyon euro kazandı. Bu rakama, Al-Hilal'e yapılacak transferden elde edilecek 1,4 milyon euro tutarındaki beklenen dayanışma payı da dahildir.