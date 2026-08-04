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Feyenoord, sorunlu kanat için çözümü 12 kez Türkiye Milli Takımı formasını giymiş oyuncuda görüyor

Transfers
Feyenoord
Eredivisie
O. Aydin
Fenerbahçe

Feyenoord'un Oguz Aydın'ı gündemine aldığı belirtildi. Haberi Marca'dan Matteo Moretto duyurdu. Fenerbahçeli Türk hücum oyuncusunun birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çektiği öne sürüldü.

Yeni bir sol kanat oyuncusu arayışındaki Rotterdam ekibi, rotasını Aydın'a çevirdi. Sağ ayağını kullanan sol kanat oyuncusunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri yedi milyon euro.

Lahey doğumlu oyuncu, geçen yaz A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 kaybedilen maçlarda süre alamadı. ABD ile 2-3 kazanılan karşılaşmada ise Aydın, 90 dakika sahada kaldı.

25 yaşındaki hücum oyuncusuna ilgi duyan tek kulüp Feyenoord değil. Moretto'ya göre Aydın, Espanyol, Hamburger SV ve Rangers FC'nin de listesinde yer alıyor.

Stadionclub, sol kanat için net şekilde takviye arıyor. Gaoussou Diarra ile Gonçalo Borges şu ana kadar ikna edemediği için Feyenoord, hücum hattına yeni bir ivme kazandıracak isme ihtiyaç duyuyor.

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Aydın, 2016'da AZ altyapısından Bucaspor altyapısına geçti. Karacabey Belediyespor, 1928 Bucaspor ve Alanyaspor'un ardından 2024'te Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp onun için altı milyon euro ödedi.

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