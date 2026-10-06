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Rian Rosendaal
Çeviri:

Feyenoord, son olarak 12 Nisan’da forma giyen oyuncusunun ilerleme kaydettiğini görüyor

Feyenoord

Jakub Moder, Feyenoord’da dönüş yolunda. Rotterdam ekibi, salı günü Polonyalı orta saha oyuncusunun antrenman yaptığı görülen fotoğrafları paylaştı. Moder’in A takımına ne zaman döneceği ise henüz bilinmiyor.

Moder’in Gonçalo Borges ile ikili mücadeleye girdiği görülüyor; bu da Polonyalı oyuncunun yeniden yüklenmeye dayanıklı olduğunu gösteriyor. Moder, inatçı bir diz sakatlığı nedeniyle son aylarda Feyenoord’da forma giyemiyordu.

Giovanni van Bronckhorst daha önce Moder’in milli maç arasına yakın bir dönemde Feyenoord’a döneceğini umduğunu söylemişti. Belki de cumartesi günü AZ ile oynanacak iç saha maçının kadrosuna alınır.

Moder, bu yıl 12 Nisan’da Feyenoord formasıyla son kez sahaya çıktı. Rotterdam ekibi o gün NEC ile 1-1 berabere kalmıştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu o tarihten bu yana ciddi diz şikayetleri yaşıyor ve bu nedenle oynaması mümkün olmuyor.

Anis Hadj Moussa ile Tsuyoshi Watanabe, milli maç arasından ufak ağrılarla döndü. Ancak ikili salı günü antrenman sahasındaydı ve Feyenoord’un AZ ile oynayacağı kritik maç için hazır görünüyor.

Kulüp muhabiri Martijn Krabbendam, Dick Voormekaar podcast’inde Hadj Moussa ile Watanabe’nin bu hafta sonu için normal şekilde hazır olduğunu bildirdi. Van Bronckhorst, cuma günü düzenlenecek basın toplantısında netlik kazandıracak.

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