Feyenoord, son olarak 12 Nisan'da forma giyen oyuncusuna yeniden kavuşuyor

Jakub Moder, Feyenoord’da geri dönüş yolunda. Rotterdam ekibi salı günü, Polonyalı orta sahanın antrenman yaptığının görüldüğü fotoğrafları paylaştı. Moder’in A takımına ne zaman döneceği ise henüz bilinmiyor.

Moder’in Gonçalo Borges ile ikili mücadeleye girdiği görülüyor, bu da Polonyalı oyuncunun yeniden yüklenmeye dayanıklı olduğunu gösteriyor. Moder, son aylarda inatçı bir diz sakatlığı nedeniyle Feyenoord’da forma giyemedi.

Giovanni van Bronckhorst daha önce, Moder’in milli maç arasına yakın bir dönemde Feyenoord’a döneceğini umduğunu söylemişti. Belki de cumartesi günü AZ ile oynanacak iç saha maçının kadrosuna alınır.

Moder, bu yıl 12 Nisan’da Feyenoord formasıyla son kez sahaya çıktı. Feyenoord o gün NEC ile 1-1 berabere kalmıştı. 27 yaşındaki orta saha o tarihten bu yana ciddi diz sorunları yaşıyor ve bu durum oynamasını imkânsız hale getiriyor.

Anis Hadj Moussa ile Tsuyoshi Watanabe, milli maç arasından ufak ağrılarla döndü. Ancak ikili salı günü antrenman sahasındaydı ve Feyenoord’un AZ karşısındaki kritik maçına hazır görünüyor.

Kulüp muhabiri Martijn Krabbendam, Dick Voormekaar podcast’inde Hadj Moussa ile Watanabe’nin bu hafta sonunda normal şekilde forma giyebileceğini aktardı. Van Bronckhorst, cuma günü düzenlenecek basın toplantısında konuya açıklık getirecek.