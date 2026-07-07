Feyenoord, Slory’yi yine Vriendenloterij Eredivisie’de yedek kulübesine gönderdi

Jaden Slory, Feyenoord’dan Willem II’ye kiralık olarak transfer oldu; her iki kulüp de bu haberi Salı günü kamuoyuna duyurdu. De Kuip’te 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Vriendenloterij Eredivisie’ye geri dönen kulüpte forma şansı bulmayı umuyor.

Slory, daha önce iki kez kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmişti. FC Dordrecht ve Go Ahead Eagles, yakın geçmişte bu genç kanat oyuncusunun hizmetlerinden yararlanmıştı.

“İlk görüşmelerden itibaren Willem II hakkında iyi hislerim vardı. Kulüp bana büyük güven gösterdi ve bu bana olumlu bir his verdi. Takım için önemli olmak, her hafta bolca süre almak ve kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum,” diye sevincini dile getiriyor Slory, Tilburglu yeni yükselen takımın web sitesinde.

“Jaden, hızı, yaratıcılığı ve derinliği olan bir oyuncu,” diye teknik direktör Freek Heerkens yeni transferi değerlendiriyor. “Her iki kanatta da rahatça oynayabiliyor ve nitelikleriyle bizim oynamak istediğimiz stile çok iyi uyuyor. Önümüzdeki sezon Willem II forması giyeceğinden dolayı mutluyuz.”

Slory, Aralık 2013’te Feyenoord Akademisi’ne katıldı ve geçen sezon Go Ahead formasıyla kiralık olarak on üç maçta forma giydi. Geçen yılın Aralık ayında sözleşmesi birkaç yıl daha uzatıldı.

Slory, şu ana kadar Feyenoord'un A takımında yedi resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda bir asist yaptı.

FC Dordrecht’te kiralık olarak forma giydiği dönemde Slory, kariyerinin şimdiye kadarki en başarılı dönemini yaşadı. 38 resmi maçta 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

Slory, SC Cambuur’un da ilgisini çekmişti. Ancak o, 8 Ağustos’ta Go Ahead ile sezon açılışını yapacak olan Willem II’de yeni bir maceraya atılmayı tercih etti.