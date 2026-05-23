Feyenoord, sadece Calvin Stengs ve Ramiz Zerrouki'yi değil, aynı zamanda diğer yüksek maaşlı oyuncularını da geri kazanıyor

Luka Ivanusec önümüzdeki yaz Feyenoord'a geri dönecek. Yunan kaynaklar, taraftar sitesi FR12'ye verdikleri bilgide, PAOK'un 27 yaşındaki kanat oyuncusunu satın almayacağını garanti ediyor.

Ivanusec'in Feyenoord ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. PAOK, Hırvat oyuncuyu 5 milyon euroya kalıcı olarak transfer edebilir, ancak bunu yapmayı planlamıyor.

Ivanusec bu sezon PAOK formasıyla 32 resmi maçta forma giydi, ancak çoğu zaman yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı.

Sağ ayaklı oyuncu iki gol attı ve dört asist yaptı. Yılbaşı civarında Ivanusec ayağından sakatlandı ve bu nedenle uzun süre forma giyemedi.

Ivanusec ile birlikte, yüksek maaşlı bir oyuncu De Kuip'e geri dönüyor. Feyenoord, onu, Ramiz Zerrouki ve Calvin Stengs'i elden çıkarmaya çok istekli.

Transfermarkt'a göre Ivanusec'in değeri artık sadece 3 milyon euro. Feyenoord, 2023'te onu kadrosuna katmak için 8 milyon euro ödemişti.

Ivanusec, Feyenoord formasıyla şu ana kadar 55 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 gol attı ve 7 asist yaptı.