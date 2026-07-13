Feyenoord, Tjark Ernst’in transferiyle ilgili netlik kazanmasının uzun sürdüğünü düşünüyor. Kulüp, listede bir sonraki isim olan Kayne van Oevelen’e yönelmeyi değerlendiriyor.

İki hafta önce, Feyenoord'un şu anda Hertha BSC'nin birinci kalecisi olan Ernst ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Rotterdam ekibi bir süredir görüşmelerini sürdürüyor ve sürecin çok uzun sürdüğünü düşünüyor.

Feyenoord Transfermarkt'a göre Van Oevelen, Ernst'in alternatifi olarak görülüyor, ancak FC Volendam'ın kalecisi için birçok rakip de var.

Feyenoord'un yanı sıra Ipswich Town, Leeds United ve özellikle Valencia da 22 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Özellikle sonuncu kulüp, bu konuda somut adımlar atıyor.

De Telegraaf’ın haberine göre, Valencia milyonlarca euroluk bir teklif sunmaya hazır olabilir. Bu durumda Van Oevelen, Volendam’ın tarihindeki en pahalı transferler listesinde ikinci sıraya yerleşecek.

Bu listenin birinciliğini şu anda, VfL Wolfsburg’a transferiyle Volendam’a toplam 8,5 milyon euro kazandıran Micky van de Ven elinde tutuyor. İkinci sırada ise 1997 yılında 1,4 milyon euro karşılığında Leeds United’a transfer olan Robert Molenaar yer alıyor.

Volendam ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Van Oevelen, şu ana kadar Kuzey Hollanda ekibi için 64 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 13 kez kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz sezon Volendam ile birlikte Keuken Kampioen Divisie'ye düştü.

Timon Wellenreuther’e yönelik bazı ilgi var, ancak Feyenoord, Alman oyuncu için henüz herhangi bir teklif almadı.