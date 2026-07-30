AS Roma, Givairo Read'i kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti; Voetbal International'ın haberine göre İtalyan devi çarşamba gecesi geç saatlerde Feyenoord'a yüksek bir teklif sundu ve iki kulüp arasındaki görüşmeler şu anda tüm hızıyla sürüyor.

VI'ye göre Roma, çarşamba günü gece yarısından kısa süre önce en az 25 milyon euro değerinde bir teklif yaptı. Bu gelişmeyle birlikte Romalılar, 20 yaşındaki sağ beki transfer etme yarışında şimdilik en avantajlı taraf gibi görünüyor.

Teklif, Feyenoord'a İtalyan kulübüyle masaya oturmak için yeterli gerekçeyi verdi. Bu nedenle Roma'dan bir heyetin görüşmeleri sürdürmek ve transferi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için Rotterdam'a gitmek istediği belirtiliyor.

Read de Roma ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Sağ bek, İtalya'nın başkentinde beş sezonluk sözleşmeye imza atabilir.

Plan, Feyenoord ile Roma'nın nihai anlaşmaya varmasının hemen ardından Read'in doğrudan heyetle birlikte Roma'ya gitmesi yönünde. Serie A kulübü transferi olabildiğince hızlı tamamlamak istiyor.

Arka planda ise Nottingham Forest gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Premier League kulübünün daha önce yaptığı üç teklif Feyenoord tarafından geri çevrilmişti, ancak kulüp yine de iyileştirilmiş bir öneriyle geri dönmeye karar verebilir.

Nottingham Forest'tan gelecek yeni bir hamle, Read'in imzası için Roma ile doğrudan bir yarışa dönüşebilir. Ancak şu aşamada son milyonluk teklifi sayesinde İtalyanlar bir adım önde görünüyor.

Roma ve Nottingham Forest'ın yanı sıra Bayern Münih, Newcastle United ve Paris FC de daha önce Read için devreye girmiş ya da oyuncunun durumunu sormuştu.